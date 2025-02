Animols, la plateforme qui vous aide à trouver la formule d’assurance santé idéale pour votre animal de compagnie

Ces dernières années, les assurances pour animaux ne cessent de se développer. Il faut dire qu’elles offrent de nombreux avantages : réduction des frais vétérinaires, meilleurs soins pour l’animal, tranquillité d’esprit…

Lorsque l’on souhaite souscrire ce type de contrat, il est toutefois facile de se perdre dans la jungle des offres. Pour vous aider à trouver la formule d’assurance idéale qui réponde à la fois à vos exigences et aux besoins de votre boule de poils, il existe désormais, Animols, un outil simple et efficace. Conscient de la difficulté de choisir une assurance santé adaptée à votre animal, ce service gratuit en ligne vous fait gagner du temps et de l’argent en vous permettant de trouver rapidement un contrat sur-mesure.

La difficulté de choisir une assurance santé pour animaux

Grâce à Animols, vous n’êtes plus seul face à la multitude des offres proposées par les assureurs. Sur le marché, il existe en effet de très nombreuses formules d’assurance établies en fonction de divers critères :

Le profil de l’animal (âge, race, état de santé, mode de vie…) ;

Le budget (de l’offre économique basique à l’offre premium plus complète) ;

Le taux de remboursement (partiel ou total) ;

Le niveau de couverture (soins curatifs en cas de maladie ou d’accident, soins préventifs, soins courants) ;

Les options (frais de recherche en cas de perte de l'animal, frais d’obsèques…) ;

Le délai de carence ;

Le plafond de remboursement ;

La franchise de contrat ;

Les exclusions…

À partir de là, trouver la bonne formule d’assurance pour votre boule de poils n’est pas une sinécure ! Après avoir évalué vos besoins, vous devez comparer les différentes offres, une activité chronophage et énergivore. Le risque est également de contracter une assurance santé pour votre chien, votre chat ou même votre NAC qui ne corresponde pas au profil de l’animal et de perdre ainsi de l’argent à cause d’une formule inadéquate.

Dès lors, comment trouver le bon contrat d’assurance ? C’est dans ce contexte qu’Animols peut vous être d'une grande aide.

Animols : un outil simple et efficace pour trouver rapidement le contrat le plus adapté à vos besoins

Pour vous faire économiser du temps et de l’argent, Animols propose de vous aider à dénicher la formule d’assurance la plus adaptée à vos besoins, avant de vous mettre en relation avec l’assureur. Pour cela, rien de plus simple ! Ce service gratuit 100 % en ligne vous invite à remplir un formulaire sur son site web afin de déterminer vos besoins en matière d’assurance animale.

À partir des informations récoltées (caractéristiques de l’animal, besoins spécifiques, demandes particulières, budget…), l’équipe d’experts d’Animols est ensuite en mesure de vous proposer les contrats les plus adaptés à votre profil et au meilleur prix. Il ne vous reste plus qu’à sélectionner l'offre de votre choix et à souscrire l'assurance. Rapide, simple, efficace !

Ainsi, avec Animols, vous pouvez être rapidement mis en relation avec les assureurs, en plus de trouver facilement des offres sur-mesure qui correspondent parfaitement aux besoins de votre animal de compagnie et à vos attentes.

Si vous n’avez pas encore trouvé l’assurance santé animale de vos rêves, à vous de jouer ! Il suffit de quelques clics pour offrir à votre petit compagnon la protection qu'il mérite !