« 300 000 animaux de compagnie abandonnés chaque année » : découvrez les actions solidaires organisées en juin

En France, un chat ou un chien est abandonné toutes les 2 minutes. Pour aider les associations et les refuges à faire face à ce fléau, Solidarité-Peuple-Animal organise une série d’actions aux 6 coins de l’Hexagone tout au long du mois de juin. Pour citer la célèbre primatologue Jane Goodall : « Ensemble, nous pouvons. Ensemble, nous réussirons. »

300 000, c’est le nombre d’animaux abandonnés chaque année en France (source : FACCO). Des « membres à part entière de la famille » qui, du jour au lendemain, ont obtenu le statut « d’animal non grata » dans ce qui était naguère leur maison, leur nid douillet, leur unique repère. Des compagnons de vie fidèles et aimants condamnés à l’errance.

Des êtres vivants doués de sensibilité considérés comme des « sans-voix », alors qu’il suffit d’apprendre leur langage pour les comprendre. Comprendre que ces 3 petits mots précieux, « Je t’aime », peuvent s’exprimer à travers des gestes et des regards. À l’approche de l’été et des vacances, cette phrase devient-elle vide de sens pour nombre de propriétaires ?

Historiquement, le dernier week-end de juin correspond au début du pic d’abandons des animaux de compagnie, raison pour laquelle la Journée mondiale dédiée à la lutte contre ce fléau se tient le 24. Un rendez-vous annuel instauré par Katia Renard, rédactrice en chef du magazine 30 Millions d’Amis et présidente de Solidarité-Peuple-Animal, dont le goût amer se mêle à celui de l’espoir.

En effet, l’objectif est d’alerter et de sensibiliser le grand public, les institutionnels ainsi que les politiques sur cette situation dramatique. Cette année, la plateforme associative a sorti les armes lourdes pour mener à bien son combat.

Juin, le mois contre les abandons

« Parce que les abandons massifs perdurent et qu’une journée ne suffit pas, mobilisons-nous pendant un mois pour sensibiliser à l’adoption responsable », tel est le nouveau crédo de Solidarité-Peuple-Animal. Ainsi, le mois de juin est synonyme d’actions visant à soutenir les associations et les refuges.

Des Pop-Up Stores pour faire des dons

3 boutiques éphémères (« Pop-Up Stores ») ouvriront leurs portes à :

Bordeaux, les 10 et 11 juin au 1 rue du Vieux Marché.

Nice, les 17 et 18 juin, au 6 rue D r Jacques Guidoni.

Jacques Guidoni. Paris, les 24 et 25 juin, au 9 bis rue Geoffroy-Marie.

Ces lieux de rencontres permettront aux visiteurs d’acheter divers articles proposés par Animalis, à savoir des accessoires pour gâter leurs boules de poils adorées et des aliments pour flatter leurs papilles. En outre, ils auront la possibilité de déposer des dons au profit des organismes de protection animale locaux, tels que des produits inutilisés ou acquis sur place.

Une monnaie solidaire pour encourager le bénévolat

Le solipa ? Une monnaie solidaire permettant à toutes celles et ceux qui souhaitent soutenir la cause de s’engager, quels que soient leurs moyens. Certains produits pourront être achetés en échange d’un service rendu à une association qui recueille des animaux abandonnés.

À titre indicatif, promener un chien de refuge rapporte 10 solipas et revêtir la casquette de bénévole le temps d’une heure équivaut à 20 solipas. « En fonction du nombre de solipas réunis, Solidarité-Peuple-Animal reversera de la nourriture aux associations », peut-on lire sur le site web fondé par Katia Renard.

Une marche solidaire à travers toute la France

Seul, en famille, entre amis, entre collègues... Le public est également invité à se joindre à la marche des croquettes. Le principe est simple : grâce au partenariat établi avec Mars Petcare, chaque kilomètre sera transformé en un repas pour un animal de refuge ou d’association. Pour participer, il suffit de s’inscrire sur le site marchedescroquettes.com, de choisir la distance, d’enfiler ses chaussures et de se mettre en route !

Lors de l’inscription, une somme symbolique sera demandée : 2 € pour 2 km, 5 € pour 5 km, 10 € pour 10 km et 20 € pour 20 km. Ces dons serviront à soutenir les associations et refuges de protection animale. À noter que des départs groupés sont prévus :

Le 11 juin, à la boutique bordelaise.

Le 18 juin, au Pop-Up Store niçois.

Un jeu de piste pour sensibiliser les plus jeunes

Pour marquer la date officielle de la Journée mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie, un jeu de piste sera organisé dans la Ville Lumière le 24 juin. Le départ aura lieu dans le 9e arrondissement, devant la boutique éphémère située rue Geoffroy-Marie.

Une activité familiale et conviviale, dont le but est « de franchir toutes les énigmes pour, au fil des étapes, découvrir un parcours d’adoption et aider le chien de l’histoire (fictif) à se faire adopter ».

Plus d’infos en cliquant ici.