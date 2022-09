Animal Expo-Animalis Show 2022, le salon de l’animal de compagnie, vous donne rendez-vous pour sa 31e édition

L’édition 2022 du salon Animal Expo-Animalis Show promet d’être riche en découvertes et en belles rencontres avec les milliers d’animaux et experts attendus. De l’adoption aux soins, en passant par l’alimentation et l’éducation, tout sera abordé et présenté dans ce lieu convivial consacré à nos amis à poils, à plumes et à écailles.

Avis à tous les amoureux des animaux ; voilà un rendez-vous à ne pas manquer et qui est devenu une tradition depuis 3 décennies maintenant. Il s’agit d’Animal Expo-Animalis Show, le salon dédié à l’animal de compagnie et à son bien-être. Sa 31e édition se tiendra les 1er et 2 octobre 2022 au Parc Floral, bois de Vincennes (12e arrondissement de Paris).

Evènement incontournable, il est organisé comme un espace d’information, d’échanges et d’animations pour toutes les familles qui ont un ou plusieurs animaux de compagnie, ou ont le souhait d’en avoir.

Plus de 10 000 animaux seront présents ; des chiens et des chats, bien sûr, mais aussi des lapins, des rongeurs (cochons d’Inde, rats, gerbilles, souris », des oiseaux (perroquets…), des reptiles (tortues, caméléons, serpents…), des poissons et des poules notamment.

Spécialistes et professionnels se tiendront à la disposition des nombreux visiteurs attendus pour répondre à leurs questions et leur fournir conseils et orientation, afin de les aider à accueillir et s’occuper de leurs compagnons dans les meilleures conditions.

Eleveurs français, éducateurs canins, comportementalistes, vétérinaires et associations traiteront ainsi de tous les aspects de l’animal de compagnie avec les propriétaires et ceux qui envisagent de le devenir : lieu d’adoption, espèce la plus adaptée à son mode de vie, soins, alimentation, éducation…



Animal-Expo

Dans un pays où vivent 76 millions d’animaux de compagnie, où un foyer sur 2 en possède un et où l’animal est considéré comme un membre à part entière de la famille, être informé sur ce qui se fait de mieux en termes de pratiques, de produits et de services animaliers est aujourd’hui indispensable.

Le village Animalis Show sera là pour permettre aux visiteurs de découvrir les nouveautés et les prestations proposées par les acteurs de cet univers fascinant qu’est celui de l’animal de compagnie.

Sans oublier les animations qui seront nombreuses et variées à être mises en place lors de ce salon.

Informations pratiques

Animal Expo-Animalis Show 2022 aura donc lieu les samedi 1er et dimanche 2 octobre de 10h à 18h au Parc Floral de Paris - Bois de Vincennes.

Tarifs : 15,50€ - 11€ pour les enfants de 6 à 11 ans et gratuit pour les moins de 6 ans.

Plus d’infos sur le site de l’évènement.