Vous aimez les animaux, la nature et l’aventure ? La Laponie vous attend pour un voyage unique grâce à Expérience Montagne

Entre sublimes paysages enneigés à perte de vue, belles rencontres et activités exceptionnelles, le séjour en Laponie que vous propose un couple de passionnés de chiens et de nature sauvage promet de vous faire vivre une expérience incomparable et inoubliable. Cap sur le Grand Nord et le monde merveilleux du mushing avec les Borgey.

Que diriez-vous de pouvoir contempler la nature immaculée, partir à l’aventure, côtoyer des chiens exceptionnels et rencontrer des animaux sauvages majestueux dans leur habitat naturel du Grand Nord ? Le tout au plus près du cercle polaire arctique et à seulement quelques heures de vol de Paris. C’est ce que vous proposent Elsa et Frédéric Borgey avec « Expérience Montagne ».

Cet hiver, c’est un voyage inoubliable et qui vous marquera à vie qui vous attend au cœur de la Laponie suédoise. Vous pourrez y conduire votre propre attelage de chiens de traîneau, profiter de sorties en raquettes ou encore vous offrir des virées en motoneige.

Elsa et Frédéric Borgey, fondateurs d’Expérience Montagne, se chargeront de tout organiser pour vous. Ces 2 grands noms du mushing se feront un plaisir de vous accueillir dans leurs chalets afin de partager leur passion et leur connaissance de la région avec vous. Ils se sont, en effet, établis près de Lycksele dans le nord-est de la Suède pour se consacrer pleinement à leur vocation, qu’ils avaient longtemps pratiquée en Savoie, et permettre à leurs 80 chiens de s’entraîner dans des conditions optimales.

Au programme : chiens de traîneau, motoneige, cani-raquettes…

Préparez-vous à vivre une véritable immersion dans l’univers fabuleux du Grand Nord en prenant part à des activités palpitantes : chien de traîneau, sauna, raquettes, motoneige, cani-raquettes, visite d'une ferme de rennes, cours théoriques sur les activités nordiques.

C’est vous qui tiendrez les rennes, justement, en participant à ces sorties, tout en bénéficiant de l’encadrement des très expérimentés Elsa et Frédéric Borgey.



La première est musher professionnelle depuis 13 ans, double championne de France mi-distance (2022 et 2023) et vice-championne du monde mi-distance en 2023. La Grande Odyssée VVF et la Lekkarod font partie des courses prestigieuses qu’elle marque régulièrement de sa présence et de ses prestations.

Quant à son conjoint, il a mené une carrière militaire avant d’intégrer l’Equipe de France des sports de traîneau (1995-2000) et d’être à la tête de la Fédération Française de Chien de Traîneau pendant une quinzaine d’années.

Cette belle aventure en Laponie vous tente ? Rendez-vous sur experience-montagne.org pour plus d’infos.