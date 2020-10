Alors qu’il devait être euthanasié parce qu’il était handicapé, ce Corgi à deux nez et un œil échappe à son destin lorsqu’il est adopté !

Quand on voit Nekku aujourd’hui, on a du mal à croire qu’un vétérinaire ait pu suggérer de l’euthanasier peu après sa naissance. C’est pourtant bien ce qui s’est passé, en raison de son double handicap. Heureusement, son conseil n’a pas été suivi et la chienne mène une vie des plus heureuses.

Nekku vit comme n’importe quel autre chien. Originaire de la Finlande, elle a une famille qui l’aime et s’amuse en permanence avec ses congénères. La seule chose qui la rend différente des autres, ce sont les particularités physiques avec lesquelles elle est venue au monde.

Comme le rapporte Paw my Gosh, en effet, cette chienne de race Welsh Corgi Pembroke est née avec 2 nez au lieu d’un seul. Son autre spécificité, c’est qu’elle n’a qu’un seul œil de valide. Dans la foulée de sa naissance, un vétérinaire avait suggéré de l’euthanasier, estimant faibles ses chances de survie ou de mener une existence normale.

Sa suggestion a été ignorée. Quand elle a atteint l’âge d’être adoptée, Nekku a trouvé une famille. Aujourd’hui, cette chienne est âgée de 8 ans et irradie son entourage de sa joie de vivre.

La complicité qu’elle affiche avec les 2 autres chiens de la famille, des Welsh Corgi Pembroke également, fait extrêmement plaisir à voir. C’est d’ailleurs ce dont peut se rendre compte en découvrant la vidéo ci-dessous, provenant de la page Facebook Animalkind par USA Today.

Dire que la vie de Nekku avait failli être abrégée alors qu’elle n’était encore qu’un tout petit chiot…