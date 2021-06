Alessandra Sublet : l'animatrice de TF1 en deuil après la perte de son chien "Max"

Alessandra Sublet a récemment annoncé la perte d’un être cher. Son chien Max est, en effet, décédé. Cela faisait 16 ans que le canidé partageait sa vie et celle de ses enfants, avec lesquels il affichait une belle complicité.

Triste nouvelle pour Alessandra Sublet, sa famille et les nombreux fans qui la suivent notamment sur les réseaux sociaux ; son chien Max n’est plus de ce monde. L’animatrice de télévision et de radio l’a elle-même annoncé le weekend dernier sur son compte Instagram, comme le rapportait AmoMama ce dimanche 13 juin.

« Adieu mon pote », peut-on lire dans la publication en question, accompagnée d’une magnifique photo du défunt quadrupède. Max était à ses côtés depuis 16 ans. Il avait vu Charlie et Alphonse, ses 2 enfants, naître et grandir. Il était d’ailleurs très proche de ces derniers, comme le montrent les sublimes photos postées par la Lyonnaise de 44 ans sur Instagram.

« Aimez vos chiens, protégez-les, ils vous le rendront mille fois »

Outre son « Nini », comme elle le surnomme affectueusement, Alessandra Sublet est la maîtresse de 2 autres chiens ; une femelle Labrador Retriever répondant au nom de Greta et une Chienne de montagne des Pyrénées appelée Belle.

Elle a tenu à rappeler, au passage, que « nos chiens sont des êtres vivants merveilleux ». Elle invite les propriétaires qui la lise à leur offrir amour et protection : « Aimez-les, protégez-les, ils vous le rendront mille fois », conclut-elle en effet.

C’est donc un difficile travail de deuil qu’entame Alessandra Sublet depuis la disparition de son ami à 4 pattes. Celui-ci manquera énormément à celle qui anime « C'est Canteloup » et « Le Grand Concours des animateurs » sur TF1, ainsi qu’à ses enfants et à ses 2 autres chiens.