Affamé et squelettique, ce chien trouve refuge chez une dame au grand coeur qui décide de l’accueillir (vidéo)

En sortant de chez elle un matin, la jeune femme originaire du Tennessee a trouvé un jeune Boxer sur le pas de sa porte. Apeuré et squelettique, le chien tenait à peine sur ses pattes. Le cœur brisé, Jordyn Slack a fait rentrer le toutou chez elle afin de le mettre en sécurité et de lui donner de l’eau et de la nourriture. Elle a ensuite contacté tout le voisinage dans l’espoir de retrouver son maître, en vain… Sur son compte TikTok, elle a partagé une vidéo montrant le toutou. La séquence est rapidement devenue virale et a amassé plus de 360 000 vues et plus de 37 500 likes.

"On pouvait voir chaque os"

Dans un entretien accordé à Newsweek, elle est revenue sur l’état dramatique de celui qu’elle a baptisé Jack Skellington, alias Jack. “C’était le chien le plus maigre que j’ai vu de toute ma vie… C'était tellement triste. Honnêtement, c'était même difficile de le regarder parce qu'on pouvait voir chaque os”, s’est-elle souvenue. Impuissante, Jordyn a décidé de contacter le refuge local qui a apporté les premiers soins au canidé. “Après que le refuge l'ait examiné, ils nous ont rappelés pour voir si nous pouvions l'héberger pour le week-end. Nous sommes allés le chercher et il s'est très bien intégré. Nous lui avons acheté un lit et il s'est immédiatement endormi tellement il était épuisé et fragile”, a-t-elle expliqué. Si Jack a eu du mal à s’entendre avec le petit Bouledogue Français de la famille, il a en revanche noué des liens très forts avec Baylor, la fille de Jordyn.

“La première chose qu'il a faite a été de se blottir contre ma fille de 10 ans, Baylor. Chaque fois qu'elle se levait, il était avec elle. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble pendant le week-end”, a-t-elle raconté. Malheureusement, pour des raisons d’organisation, la famille de Jordyn n’était pas en mesure de garder Jack. La jeune femme a donc trouvé un couple de retraités qui venaient tout juste de perdre leur chien, un Boxer lui aussi. “Au moment où le couple s'est assis, Jack a sauté sur les genoux de la femme et l'a léchée au visage. Il les a aimés immédiatement. (...) Nous étions vraiment tristes de ne pas pouvoir le garder, mais nous voulions faire ce qu'il y avait de mieux pour lui”, a-t-elle conclu. Aujourd’hui, Jack vit sa meilleure vie dans sa nouvelle famille !

@jordynslack / TikTok