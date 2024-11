L'aide apportée par une famille à une chienne squelettique lui ouvre la voie vers la vie dont elle rêvait

On dit que le hasard fait bien les choses. Cela a été le cas pour une chienne qui a fait une rencontre décisive au moment où elle avait désespérément besoin d’une main tendue. Cachectique et à bout de forces, elle a enfin vu la chance lui sourire et lui ouvrir la voie vers la vie digne qu’elle méritait.

Habitant l’Etat de l’Iowa aux Etats-Unis, Marshall Neuzil se trouvait devant chez lui quand une chienne atteinte de maigreur extrême et exténuée s’est approchée de la propriété. Elle s’est effondrée au pied d’un buisson et n’était plus en mesure d’avancer, ni même de se relever, rapportait The Dodo.

Le jeune homme a immédiatement appelé son père, Jeremy Neuzil. Ce dernier est bénévole chez l’association locale de protection animale It Takes A Village, basée à Muscatine.



It Takes A Village

« Lorsqu'il a appelé son père et lui a parlé de la chienne émaciée qui s'était arrêtée devant leur maison, cette famille est passée à l'action pour l’aider », indiquait l’organisation It Takes A Village sur ses comptes de réseaux sociaux.

Les Neuzil se sont chargés d’emmener la chienne au refuge. L’animal a ensuite été transféré à la clinique vétérinaire pour un examen complet.

Vu que c’est Marshall qui l’avait découverte et donné l’alerte, c’est à lui qu’on a demandé de lui choisir un nom. Il a opté pour Luna. « Marshall pensait que Luna était un bon nom pour cette gentille fille. C’est donc ainsi que nous l'appellerons », annonçait l’association.

« Luna s'est révélée être une compagne absolument merveilleuse »

Une fois son séjour en clinique vétérinaire terminé, Luna est passée par plusieurs familles d’accueil. Il lui a fallu apprendre les bases de la vie à la maison et corriger quelques petits problèmes comportementaux. « Elle a dû être entraînée à se retenir et à faire preuve de maîtrise de soi, expliquait It Takes A Village. Après des semaines, puis des mois de travail acharné et de dévouement, Luna s'est révélée être une compagne absolument merveilleuse. »



It Takes A Village

Pendant ce temps-là, l’équipe de l’association a continué de lui chercher une famille pour toujours. Elle a fini par la trouver. Adoptée, Luna peut enfin profiter de sa nouvelle vie et ses bienfaiteurs sont ravis de la voir heureuse et en pleine forme.

A lire aussi : Une chienne de 13 ans abandonnée au milieu de nulle part découvre le sens du mot « amour » et retrouve la joie de vivre



It Takes A Village