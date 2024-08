Abandonnée par ses propriétaires qui la gardaient en cage, cette chienne s'attache rapidement à sa famille d'accueil et l'attend toujours derrière la porte

N’ayant plus de temps à consacrer à sa chienne, une famille a décidé de l’abandonner. Après avoir passé 7 mois au refuge, la boule de poils a été placée en famille d’accueil. Attachée à ses bienfaiteurs, elle veut toujours rester à leurs côtés !

Après avoir connu le bonheur de la vie de famille, Cartier a subi les affres de l’abandon. Comme l’explique The Dodo, ses propriétaires – qui la gardaient dans une cage toute la journée – n’avaient plus de temps à lui consacrer.

Au sein du refuge animalier qui l’a prise en charge, la chienne est devenue la préférée des bénévoles en raison de sa douceur. Au bout de 7 mois d’attente, elle a finalement pu être placée dans un foyer d’accueil. La boule de poils a été accueillie à bras ouverts par la rédactrice en chef de The Dodo, Katy Brink, et son mari Collin !

© Katy Brink / The Dodo

« Elle veut juste être votre meilleure amie »

Lors du trajet pour la ramener à la maison, Cartier a posé la tête sur les épaules de ses parents d’accueil. Elle les a aimés dès le premier jour !

La chienne s’est tout de suite adaptée à son nouvel environnement. Elle a montré à ses bienfaiteurs qu’elle adorait courir dans le jardin, et se blottir contre eux sur le canapé. Toutefois, elle n’a pas réussi à s’entendre avec les 2 chiens du foyer, Jake et Lola. « Elle vivait auparavant avec un petit chien, mais dès le début les nôtres la stressaient, et vice versa », a déclaré Collin.

Avec son épouse, il travaille quotidiennement pour que Cartier se sente plus à l’aise avec ses congénères. Pour l’instant, la boule de poils ne vit pas dans les mêmes pièces que Jake et Lola.

Afin de la surveiller après être sortis de sa « chambre », Collin et Katy ont installé une caméra. Au cours de leurs observations, ils ont découvert quelque chose qui les a profondément touchés.

« Chaque fois que nous la laissions seule, nous pouvions voir qu’elle nous attendait à la porte, a expliqué Collin, ce qui était assez déchirant, surtout quand on sait qu’elle avait grandi dans une cage. Elle veut juste être votre meilleure amie et participer à tout ce que vous faites. »

© Katy Brink / The Dodo

Une chienne aimante

Désormais, Cartier passe toute la journée avec l’un de ses parents d’accueil pour éviter qu’elle ne souffre de la solitude, tandis que l’autre tient compagnie à Jake et Lola. En fin de journée, le couple la laisse seule avec des jouets d’occupation, pendant qu’il s’occupe de ses 2 compagnons à 4 pattes. Il réaccorde ensuite du temps à Cartier pour une séance de câlins sur le canapé.

Pour l’instant, ce système fonctionne. Mais ce dont Cartier a vraiment besoin, c’est d’une famille rien qu’à elle. « Elle est tellement câline quand nous sommes seuls avec elle, confie Collin, elle a besoin de trouver quelqu’un qui n’a pas d’autres chiens et qui peut s’occuper d’elle à plein temps. »

Lorsqu’elle rencontrera l’adoptant idéal, Cartier sera la chienne la plus comblée au monde ! De plus, « elle rendra sa future famille heureuse », estime Katy.