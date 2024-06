L'abandon et le sauvetage de 11 chats et 6 chatons montrent la triste réalité de la période printanière chez les chats

Pour beaucoup, le retour du soleil après l’hiver annonce l’arrivée des beaux jours et des vacances. Mais les sauveteurs de chats, eux, savent qu’ils vont entrer dans une grosse période de travail à cause des abandons et des nombreuses naissances. Un refuge américain a partagé une photo choc pour sensibiliser le public.

Un membre de Paw Print Rescue, organisme de sauvetage basé à New York, a découvert une glacière au contenu déroutant. Une population abondante de chats, adultes comme chatons, vivait à l’intérieur. Cette triste découverte n’est qu’une infime partie de ce à quoi sont confrontés les sauveteurs au printemps et en été.

Les félins ont été abandonnés aux abords d’une voie ferrée, précisait Cole & Marmalade. Ils avaient été placés dans un sac glacière bleu étroit et sale, puis laissés livrés à eux depuis une durée indéterminée.

Un sauvetage de grande ampleur

Lorsque le bienfaiteur s’est approché du contenant, il a découvert les félins recroquevillés les uns contre les autres. Il y avait 11 adultes dont une chatte gestante et 6 chatons. Tous étaient très jeunes, puisqu’ils avaient entre 9 semaines et 2 ans. Ils souffraient de déshydratation, d’infections respiratoires et étaient couverts de puces.

Les sauveteurs sont arrivés in extremis avant que leur état se dégrade davantage. Une grande mobilisation pour les secourir a suivi, car il fallait les examiner, les soigner et leur trouver un foyer provisoire ou définitif. Le Brooklyn Cat Café a proposé de prendre en charge la mère et les petits. Le personnel a rappelé à quel point les dons étaient importants dans ce genre de situation.

Une période difficile

Le printemps, mais surtout l’été à cause des départs en vacances, est une période que les sauveteurs redoutent particulièrement. Les chats errants se reproduisent et les animaux domestiques sont plus fréquemment abandonnés. Dans le cas des 17 chats sauvés, les bienfaiteurs soupçonnent qu’ils aient vécu avec un propriétaire, car ils semblaient tous habitués à l’Homme. Leur maître les aurait alors abandonnés sans scrupules au milieu de nulle part. En partageant leur photo, le Brooklyn Cat Café espère éveiller les consciences et responsabiliser le public.