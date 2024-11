Abandonnée et seule au milieu de nulle part, cette chienne renaît et trouve l’espoir dans un nouveau départ

Liberty a touché les internautes en plein cœur avec son histoire. La chienne au minois d’ange a été retrouvée seule dans un champ, totalement impuissante et n’ayant nulle part où aller. Mais aujourd’hui, elle a emprunté un nouveau chemin, beaucoup plus sûr, qui l’a emmené tout droit vers sa nouvelle vie.

Liberty, une femelle croisée Caniche de 2 ans, a connu la solitude après s’être retrouvée au milieu de nulle part, sans personne sur qui compter. Toutefois, cette période difficile est loin derrière elle, car elle s’est envolée à bord d’un avion de l’association Wings of Rescue pour rejoindre un refuge à Washington (États-Unis) et écrire un nouveau chapitre de son histoire.

Liberty a été abandonné dans un champ à Merced, en Californie, dans l’indifférence la plus totale. Elle n’avait ni eau, ni nourriture pour survivre, précisait yourcentralvalley.com, et aucun abri pour se réfugier. La chienne timide était tout bonnement livrée à elle-même jusqu’à ce qu’un témoin la découvre.

Wings of Rescue / Facebook

Un voyage décisif

Elle a été conduite au refuge New Beginnings For Merced County Animals, où elle a reçu les premiers soins de santé et a été soignée. L’organisme travaille en partenariat avec Wings of Rescue, qui affrète des avions pour conduire les animaux sauvés d’un État à un autre. Cela permet de désengorger les refuges et offre plus de chances aux pensionnaires de trouver une nouvelle maison.

Liberty a donc patienté au chenil jusqu’à ce qu’un vol soit programmé. Sa place étant réservée, elle a été installée dans une cage pour voyager, avec 106 autres animaux, vers le nord-ouest des États-Unis.

A lire aussi : Ce Teckel déborde de joie et d’amour en rencontrant pour la première fois sa nouvelle sœur chiot (vidéo)

Un avant-après réconfortant

Sur place, les membres de SpokAnimal C.A.R.E ont pris le relais pour assurer le bien-être du toutou. Ils l’ont toiletté, le rendant méconnaissable, car son beau minois a été dévoilé. Sur les réseaux sociaux, un porte-parole de Wings of Rescue a écrit que la femelle était désormais disponible à l’adoption : « Elle est prête pour une maison pour toujours remplie d'amour et de câlins », pouvait-on lire.

Une nouvelle qui a mis du baume au cœur à tous ceux qui avaient suivi son parcours : « Merci de l'avoir sauvée. Elle est magnifique », écrivait une internaute.