Abandonnée dans un refuge à cause d’une soudaine allergie, une chienne âgée de 16 ans trouve enfin l’amour et le bonheur qu’elle mérite (vidéo)

Tea Rose, une chienne Maltipoo de 16 ans, pensait certainement finir ses vieux jours auprès de son propriétaire. Malheureusement, celui-ci en avait décidé autrement. Prétextant une soudaine allergie à la chienne, il l’a tristement abandonnée dans un refuge de New York (États-Unis). Déboussolée, la petite chienne âgée allait heureusement rencontrer des anges gardiens qui se souciaient de lui offrir la plus belle des retraites.

C’est quand ils prennent de l’âge que nos animaux ont certainement le plus besoin de nous. La pauvre Tea Rose, elle, n’a malheureusement pas pu s’appuyer sur son maître pendant ses vieux jours. Après 16 ans de vie commune, celui-ci l’a en effet confiée au New York Animal Care Center (États-Unis) pour une raison déconcertante : il était subitement devenu allergique à la petite chienne Maltipoo…

Une chienne âgée à aider

Surchargé, le New York Animal Care Center a contacté l’association Posh Pets Rescue, afin qu’elle prenne en charge la chienne âgée au pelage gris et blanc. Légèrement aveugle d'un œil, la pauvre bête était aussi traitée pour une toux de chenil, une infection courante qui peut être grave pour les animaux séniors.

Posh Pets Rescue

« Je l'ai vue à 16 ans et je me suis dit que c'était horrible. Nous allons la prendre, mais je ne sais pas si nous parviendrons à la faire adopter. », a déclaré Linda Vetrano, la fondatrice de Posh Pets Rescue à Newsweek. Les séjours en refuge sont éprouvants pour les chiens âgés et souvent ils n'y survivent pas. Les agents de Posh Pets Rescue étaient toutefois déterminés à offrir un foyer douillet à cette petite chienne abandonnée pour une raison exaspérante.

« Le propriétaire l'a eue toute sa vie et l'a abandonnée en disant qu'il était allergique. Que puis-je dire des gens ? Quoi qu'il en soit, elle est en sécurité avec nous maintenant, [mais] elle est un peu confuse. », a déploré Linda Vetrano.

Le plus doux des « échecs d’accueil »

L’association n’a pas tardé à trouver à Tea Rose une famille d'accueil chez Moira, une habitante de Long Island qui a bien pris soin d’elle en lui donnant ses antibiotiques pour la toux ainsi qu’une bonne dose d’amour.

Selon Linda Vetrano, la petite Maltipoo « est très calme, très douce et très affectueuse. Vous pouvez la prendre dans vos bras. Elle est assez vive. Elle sort pour une petite promenade et elle s'entend très bien avec les autres chiens ».

Malgré son âge, tout le monde espérait qu’elle trouve un foyer aimant où passer une retraite paisible.

C’est le 30 juillet dernier que l’association a annoncé une merveilleuse nouvelle sur Facebook : « Tea Rose a officiellement été adoptée par sa formidable maman adoptive, Moira ! » La petite chienne avait donc déjà trouvé le foyer définitif qu'elle mérite…