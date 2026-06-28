Abandonné sur un parking en pleine chaleur avec un chat, ce chiot tente de le protéger en le couvrant avec sa patte

Abandonnés ensemble en plein soleil sur un parking, Boris et Jenkins ont offert une scène bouleversante au personnel du refuge qui les a recueillis. Pour protéger et réconforter son ami félin, Boris, un jeune chien, n’a pas hésité à poser sa patte sur lui. Une histoire qui a ému des milliers de personnes et qui offre aussi un rappel essentiel : en été, la chaleur peut mettre les animaux en grave danger.

Les animaux ne cessent parfois de nous surprendre par leurs comportements et les liens qu’ils peuvent créer entre eux. Dans des moments de peur, d’incertitude ou de changement, certains semblent chercher la présence d’un compagnon pour se rassurer. C’est ce qu’a semblé montrer une scène qui a particulièrement touché les équipes d’un refuge américain : celle de Boris, un jeune chien abandonné, et Jenkins, un chat retrouvé à ses côtés.

Une scène bouleversante

Un matin, le personnel de la SPA du comté de Hamilton, dans l’Indiana (États-Unis), a découvert Boris, un chiot de 6 mois, et Jenkins, un chat de 2 ans, seuls sur le parking du refuge. Les 2 animaux avaient été laissés ensemble dans une cage, sans protection ni eau, alors que les températures montaient dangereusement jusqu’à près de 30°C. En attendant d’être secourus, Boris était resté près de son compagnon félin et avait veillé sur lui.

« Couvrant Jenkins de sa patte pour se protéger et se réconforter, il semblait presque que le petit chiot comprenait la réalité de la situation dangereuse dans laquelle ils étaient abandonnés. », a écrit le refuge sur Facebook.

Cette scène a profondément ému l’équipe et les internautes. L’image de ce chiot veillant sur son ami chat est rapidement devenue un joli symbole de douceur et de solidarité dans un moment critique.

Un abandon qui aurait pu avoir de graves conséquences

Derrière cette image attendrissante relayée par Newsweek se cache aussi une réalité plus difficile : l’abandon d’animaux peut rapidement les mettre en danger, surtout lorsque les conditions météorologiques deviennent extrêmes.

Après la découverte de Boris et Jenkins, le refuge a rappelé l’importance de ne jamais laisser un animal seul à l’extérieur, sans protection, eau ni surveillance.

Sans l’intervention rapide des bénévoles, les 2 boules de poils auraient pu rester exposés pendant plusieurs heures dans une situation risquée.

© Humane Society for Hamilton County / Facebook

Heureusement, Boris et Jenkins ont été pris en charge à temps, soignés et placés en sécurité. Après cette épreuve difficile, le refuge a souhaité évaluer leur relation afin de déterminer s’ils devaient être adoptés ensemble.

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« Après un examen approfondi, notre équipe comportementale a déterminé que Boris et Jenkins n'étaient pas liés, et parce que nos paires liées restent statistiquement dans le refuge pour une période significativement plus longue, notre équipe a déterminé qu'il serait dans leur meilleur intérêt de leur permettre d'être adoptés de façon indépendante. », a ainsi expliqué le refuge.

© Humane Society for Hamilton County / Facebook

Et ce fût bientôt chose faite ! Le jeune toutou a rapidement trouvé une famille pour la vie. Le minou, de son côté, a dû attendre un peu plus longtemps avant de connaître le même bonheur. Aujourd’hui, ils coulent des jours heureux dans leurs familles respectives.

L’info Woopets – Quels sont les dangers de la chaleur estivale pour les animaux de compagnie ?

L’histoire de Boris et Jenkins rappelle que les fortes chaleurs peuvent rapidement devenir dangereuses pour nos petits compagnons. Sans eau, ombre ou protection, un animal peut être victime d’un coup de chaleur en peu de temps. Voici ce qu’il faut retenir :

Une régulation de la température limitée : contrairement aux humains, les animaux ont moins de moyens pour évacuer la chaleur et peuvent rapidement se retrouver en difficulté ;

Des signes à surveiller : un halètement excessif, une forte salivation, une grande fatigue, des vomissements ou des difficultés à marcher peuvent indiquer un coup de chaleur ;

Des conséquences parfois graves : sans intervention rapide, un coup de chaleur peut provoquer des convulsions, des dommages aux organes, voire entraîner la mort.

Certains animaux sont plus vulnérables : les chiots, les chatons, les animaux âgés, en surpoids ou certaines races au museau court sont particulièrement sensibles aux températures élevées.

Pour protéger les animaux en été, il est essentiel de leur offrir un endroit frais, de l’eau en permanence et de ne jamais les laisser seuls dans un espace exposé à la chaleur.