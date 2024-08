Abandonné et percuté par une voiture, Tony le chien trouve une nouvelle vie grâce à des sauveteurs et une famille d'accueil dévouée

Tony n’a qu’un an, mais a déjà dû affronter des épreuves éreintantes. Il a subi les conséquences de la lâcheté humaine, puis les malheurs se sont enchaînés. Heureusement, des personnes bienveillantes ont mis un terme à ce cercle infernal et lui ont donné la possibilité de prendre sa revanche sur la vie.

Tony, un petit chien d’environ un an, a été découvert dans un bois à proximité de Canton, au Connecticut (États-Unis). Le pauvre canidé a été abandonné par ses maîtres dans une cage. Il est parvenu à en sortir et a été renversé par une voiture. Les sauveteurs du contrôle animalier de Burlington et Canton sont alors intervenus pour le secourir.

La boule de poils n’a pas vu le danger arriver lorsqu’elle s’est extirpée de sa cage de transport. Ses anciens propriétaires l’avaient enfermée dedans avec de la nourriture avant de la déposer dans la forêt. Paniquée et refusant de rester sur place, elle en était sortie et s’était dangereusement dirigée vers la route.

Burlington & Canton Animal Control / Facebook

Une prise en charge urgente

Malheureusement, un véhicule l’a percutée, lui occasionnant des blessures sévères. Le personnel du service animalier a été averti de sa présence et a mobilisé une équipe pour la secourir. Tony a été transporté dans un hôpital d’urgence par la suite, précisaient les sauveteurs sur Facebook : « Ce chien est actuellement au centre vétérinaire d'urgence pour recevoir les soins médicaux nécessaires ».

Tony a subi une opération chirurgicale dès le lendemain de son affectation tant ses blessures étaient importantes. Il a notamment reçu un choc au niveau du crâne qui a affecté son œil gauche. Celui-ci a dû lui être retiré, mais cela a permis de stabiliser son état de santé.

Burlington & Canton Animal Control / Facebook

Vers une nouvelle vie

Le rescapé a poursuivi sa convalescence au sein d’une famille d’accueil « aimante ». Il a pu se reposer dans un environnement plus calme et convivial que le refuge, mais pas seulement. Ses hôtes se sont attachés à lui en l’espace de quelques jours et ont décidé de l’adopter.

Son nouveau propriétaire, un officier de police, est également celui qui l’avait trouvé sur la route et qui avait averti les sauveteurs. Il était évident pour lui de ne pas laisser tomber Tony, lequel est « exactement là où il devait être » selon les membres du contrôle animalier de Burlington et Canton.