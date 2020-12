Abandonné dans une boite en carton chez un vétérinaire, un chiot handicapé échappe au pire pour trouver une famille !

Abandonnée sur une île caribéenne, puis prise en charge aux Etats-Unis, Faith a impressionné tous ceux qui l’ont rencontrée avec son incroyable détermination. Cette jeune chienne aveugle attend désormais d’être adoptée.

A Antigua, l’une des îles formant l’Etat d’Antigua-et-Barbuda aux Antilles, lorsqu’un chien errant handicapé est découvert, il est rare qu’il en réchappe. Par manque de moyens et parce qu’adoptants et familles d’accueil ne sont pas légion, le recours à l’euthanasie est souvent la malheureuse issue pour ces canidés.

Le cas de Faith est une exception. Cette chienne est donc particulièrement chanceuse. Elle avait été déposée dans un carton, devant le cabinet d’un vétérinaire local. Dès que ce dernier s’en est aperçu, il a contacté l’association Dogs and Cats of Antigua, qui a pris le chiot en charge.

Faith n’a pas d’yeux et présente un aspect singulier avec son front ridé et ses sourcils relevés en permanence. Elle avait très peu de chances d’être placée dans ces conditions.

« Dogs and Cats of Antigua l’ont hébergée, payé ses frais vétérinaires et même convaincu le gouvernement de la laisser rapidement prendre l’avion pour recevoir les soins nécessaires aux Etats-Unis », raconte Kate Venezia à The Dodo.

Kate Venezia accueille actuellement Faith chez elle, le temps qu’une famille adoptive lui soit trouvée. Au vu du succès rencontré par les publications la concernant sur les réseaux sociaux, il y a fort à croire que la chienne pourra bientôt commencer sa nouvelle vie.

Sa maîtresse provisoire se dit admirative devant la force de caractère et la détermination dont Faith fait preuve, bien qu’aveugle. Elle se sert de son ouïe et de son odorat pour s’orienter. Lorsqu’elle se cogne contre quelque chose et trébuche, elle se remet aussitôt sur ses pattes et reprend sa route, comme si de rien n’était. Cette chienne est une véritable battante.