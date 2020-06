Abandonné, ce chien tombe amoureux d'un poulain orphelin et crée une relation hors du commun !

© Karla Swindle

Zip le chien peut être fier de son petit protégé et de lui-même. Il a été présent lorsque Tye le poulain avait le plus besoin de réconfort. Désormais, l’équidé est devenu un beau cheval adulte débordant de confiance, grâce à son ami.

Un soir de mars 2019, Karla Swindle veillait sur sa jument très gravement malade qui, 9 jours plus tôt, avait donné naissance à un magnifique poulain appelé Tye. Auprès d’elle se trouvait son chien Zip, un Bouvier Australien de 5 ans. Il observait la scène et semblait agité, préoccupé, comme s’il comprenait que quelque chose n’allait pas. Malgré les soins et bien des efforts, la mère de Tye est morte le lendemain matin.

Le poulain venait de perdre sa maman, mais il pouvait compter sur le soutien de Zip, qui s’est tout de suite rapproché de lui, comme le raconte The Dodo. Malgré leurs différences, les 2 animaux se sont attachés l’un à l’autre. Une amitié plus que bienvenue pour le jeune équidé, qui avait plus que jamais besoin de réconfort.

Pour Karla Swindle, cette belle relation était une grande surprise. Tye n’était pas le premier poulain élevé par la famille, et avec tous ceux qui l’avaient précédé, Zip ne manifestait aucun signe d’intérêt. Il se contentait de les observer de loin. Mais avec Tye, c’était complètement différent. A chaque fois que sa maîtresse se dirigeait vers l’écurie, le Bouvier Australien courait à toute vitesse pour la devancer et retrouver son compère. Pendant 6 semaines, ils ne se sont plus quittés.

Tye a grandi. Il n’était plus le poulain fragile et qui passait une bonne partie de ses journées allongé sur le foin. Il est devenu un peu plus turbulent et Zip ne pouvait pas suivre son rythme. Même s’il aurait certainement aimé rester aussi proche de lui, le chien semblait comprendre qu’il devait tout simplement laisser Tye mener sa vie de cheval. Bien sûr, il ne se prive pas d’aller lui faire un coucou de temps en temps dans le pré où l’équidé accompagne sa grande sœur, auprès de laquelle il poursuit son apprentissage. Mais le chien retourne à bonne distance et l’observe fièrement s’épanouir.

D’autant plus que Zip a trouvé quelqu’un d’autre à qui manifester son affection : la petite-fille de Karla Swindle, née récemment.