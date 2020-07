Abandonné à deux reprises par ses propriétaires la même journée, il découvre ce qu'est l'amour !

Une vidéo montrant une personne abandonnant cruellement son chien en situation de handicap a suscité un vif émoi au Brésil et ailleurs dans le monde.

Les images sont à la fois tristes et scandaleuses. Un vidéo ayant circulé notamment sur Twitter montre une femme descendre de sa voiture, débarquer l’un de se chiens, qui ne se déplace que sur ses pattes arrière, puis rembarquer avec son autre animal de compagnie avant de redémarrer, laissant le pauvre canidé sur place.

This may be the most Evil person on the planet...



Twitter, do your thing! pic.twitter.com/BjoVx2HeC7