Abandonné 3 fois à cause de sa difformité, ce chien ne pensait jamais trouver l'amour

Kia n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie. La chienne est née avec une malformation au niveau de la mâchoire ce qui, visiblement, a gêné plusieurs familles. L'animal a été abandonné à plusieurs reprises...

Le regard rempli d'amour de Kia n'a pas suffi à certaines personnes. La chienne arbore un sourire quelque peu particulier, en raison d'une fente labiale. Il s'agit d'un défaut de fermeture du palais, engendrant une ouverture entre la bouche et le nez. De ce fait, Kia bave beaucoup et ronfle incroyablement fort, mais sa respiration n'est pas affectée.

Cette imperfection chez la femelle Pitbull lui a causé bien des malheurs. Âgée entre 6 et 7 ans, elle a été abandonnée à 3 reprises, rapporte Expressdigest. Certains individus n'ont pas accepté sa différence...

Victime des préjugés

Et pourtant ! Kia est considérée comme une chienne douce, amicale et affectueuse. Son rêve le plus cher était de trouver un foyer aimant pour toujours.

Après des années de rejet, Kia a finalement reçu le plus beau des cadeaux. Lindsey Christiansen l'a découverte dans un refuge de l'Utah (États-Unis). Contrairement aux anciens propriétaires de l'animal, la mère de 2 enfants est littéralement tombée amoureuse de ce visage singulier. Elle a exaucé son plus grand souhait en l'adoptant.

La chienne s'est rapidement adaptée au sein de son nouvel environnement, malgré les épreuves qu'elle a endurées. « Son apparence a effrayé beaucoup de gens parce qu'elle a l'air de montrer ses dents, et en plus les gens ont de toute façon peur des Pitbulls en général », a déclaré l'Américaine. Cette dernière est souvent obligée d'expliquer la malformation dont est victime son compagnon à 4 pattes.

Heureusement, lorsqu'ils apprennent à connaître Kia, ils l'aiment instantanément et considèrent « qu'elle est comme n'importe quel autre chien... sauf qu'elle a une fente labiale ».

Les préjugés n'ont pas réussi à abattre le Pibtull. Kia profite de la vie et s'épanouit, grâce à l'amour et au soutien de ses proches.