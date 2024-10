À la retraite depuis quelques années, un chien de thérapie reprend du service pour aider les victimes de l’ouragan Milton

Olivia Chasse a décelé l’empathie de son chien Ben dès qu’elle l’a adopté. Elle a décidé de le former en tant que chien de thérapie et l'animal l'a accompagné à de nombreuses reprises dans un hôpital. Désormais âgé de 10 ans, le toutou profite d'une retraite bien méritée. Il n’a toutefois pas perdu ses compétences de chien de soutien et les a mises au profit des victimes d’un ouragan aux États-Unis.

Plusieurs ouragans récents, dont le Milton, ont fait de nombreux dégâts et plusieurs victimes sur une partie des États-Unis. La Floride, notamment, a été fortement touchée par les catastrophes naturelles. En tant que résidente de cet État, Olivia Chasse a cherché le moyen d’aider les autres citoyens et a pensé que son chien, Ben, serait d’une grande utilité.

Pendant des années, le Golden Retriever l'a accompagnée dans l'hôpital au sein duquel elle travaillait, indiquait Yahoo News. Elle l'avait effectivement formé en tant que chien de thérapie après l'avoir adopté. Le canidé, autrefois destiné à l’euthanasie, avait alors pris un nouveau souffle et aidait désormais les personnes dans le besoin.

Olivia Chasse / Facebook

Une belle carrière

Il a exercé son métier avec passion pendant plus de 6 ans et a pris sa retraite en 2024, lorsqu’il a atteint sa première décennie : « Il faisait sourire beaucoup de patients et les infirmières étaient ravies de l’avoir à l’hôpital », témoignait sa maîtresse. Il a même rendu visite aux personnes isolées durant la pandémie de la Covid. En somme, sa présence était importante pour ceux qu’ils côtoyaient.

Ben méritait toutefois le repos, d’autant plus qu’il n’était plus très jeune. Il a alors rendu son écharpe de chien thérapeutique pour profiter de sa retraite aux côtés de sa famille aimante. Longues siestes et balades étaient au rendez-vous. C’est d’ailleurs au cours de l’une d’elles qu’il a repris ses fonctions il y a quelques jours.

Un métier qui ne s’oublie pas

En tant qu’aidante, Olivia ne pouvait ignorer la détresse des habitants de son quartier après le passage de l'ouragan Milton. Elle s’est donc promenée dans les rues de Vero Beach avec Ben à la recherche de quiconque aurait besoin de soutien.

L’animal a remonté le moral de nombreuses personnes sur son passage, comme il a toujours su le faire : « Nous avions un chien de thérapie à la retraite à la maison, alors nous avons pensé que c'était notre façon de l'aider [...] Il connaît son travail et j'espère qu'il pourra simplement redonner le sourire à certains pendant que tout le monde traverse cette épreuve » concluait sa propriétaire.

A lire aussi : La réaction hilarante d'un chien s'attendant à ce que son humain nouveau-né lui lance sa peluche préférée (vidéo)

Olivia Chasse / Facebook