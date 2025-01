À la rencontre de Flash, le Border Collie qui vole au secours de la faune sauvage (vidéo)

Les chiens de travail sont d’incroyables assistants : guide d’aveugle, recherche de personnes disparues, renifleur d’explosifs, assistance médicale… Leurs domaines d’action sont innombrables. Flash, pour sa part, aide à sauver la vie des animaux sauvages.

Un traqueur d’odeurs professionnel

Né en 2018, Flash est un Border Collie aux magnifiques yeux bleus qui travaille aux côtés de l'équipe du Owl Rescue Centre en Afrique du Sud. Sa mission ? Prêter son museau à la recherche d'animaux sauvages en danger qui ont besoin de protection et de soins humains.

© Owl Rescue Centre / Facebook

« On nous a proposé de l’adopter, lui et son frère, alors qu’ils n’avaient que 4 mois. Nous avons immédiatement commencé à l’entraîner à l’obéissance, en nous concentrant sur les commandes qui seraient utiles pour le travail sur le terrain. Cependant, sa formation spécialisée dans le suivi des animaux sauvages n'a commencé que bien plus tard. Depuis qu'ils sont tout petits, lui et son frère Freckles nous ont rejoint dans nos missions de sauvetage. Flash nous aide depuis environ 4 ans maintenant. », a expliqué Danelle Murray, la cofondatrice du centre de sauvetage, au média Good Things Guy.

© Owl Rescue Centre / Facebook

Spécialiste de la traque d’odeurs, Flash est appelé lorsqu'un animal blessé continue de se déplacer pour trouver un endroit loin des humains. Le travail de Flash est de suivre son odeur et de le retrouver afin que Brendan Murray, l’autre fondateur du Owl Rescue Centre, puisse le piéger et lui prodiguer des soins médicaux.

© Owl Rescue Centre / Facebook

Un nouveau sauvetage réussi

Flash, qui adore aller sur le terrain, a déjà aidé à sauver d'innombrables animaux, notamment des hiboux, des tortues, des cerfs, des primates et des loutres.

Dernièrement, il a donné un coup de patte pour sauver un singe Vervet blessé qui avait disparu dans une forêt de bambous. Le pauvre primate avait les pattes gravement blessées et il était impossible de le capturer jusqu’à l’arrivée de Flash et Brendan.

Grâce à son flair bien entraîné, le chien a rapidement détecté l'emplacement du singe blessé et son maître a pu le piéger en toute sécurité, lui évitant ainsi tout stress supplémentaire. Ce sauvetage n’était pas moins que son troisième en une semaine !

© Owl Rescue Centre / Facebook

« Son aide dans des situations comme celle-ci est inestimable. Sans son odorat très développé, nous passerions d’innombrables heures à rechercher l’animal blessé alors que sa vie est en jeu. », a déclaré Danelle.

© Owl Rescue Centre / Facebook

Son travail acharné est d’ailleurs très apprécié par tous ceux qui le rencontrent. Les animaux sauvages, de leur côté, en sont certainement très reconnaissants !