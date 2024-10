À la rencontre de Bear, le Berger de Maremme qui protège les dindes de Noël dans une ferme aux pratiques éthiques (vidéo)

À Blagdon près de Bristol au Royaume-Uni, George Ford est à la tête d’une petite ferme familiale qui produit du bœuf, des dindes et des poulets élevés au pâturage. Pour l’aider dans sa tâche, il peut compter sur Bear, un adorable Berger de Maremme qui veille avec vigilance sur les troupeaux et qui tient éloignés les renards afin que les volailles puissent profiter du plein air 24h/24.

En tant que Bergers de Maremme, les ancêtres italiens de Bear étaient traditionnellement destinés à protéger les troupeaux de moutons contre les loups. Aujourd’hui, la mission de ce robuste chien blanc de 50 kg consiste davantage à surveiller un troupeau de dindes de Noël dans les pâturages la ferme éthique « Nempnett Pastures » près de Bristol dans le Somerset (Royaume-Uni).

Un élevage de dindes éthique

Pendant 6 générations, la famille de George Ford a élevé des dindes de Noël et c’est avec plaisir et fierté que le jeune homme a pris les rênes de l’exploitation familiale en 2017. Il a alors fondé « Nempnett Pastures » avec pour ambition de produire des aliments de haute qualité en assurant le bien-être des animaux et en préservant l’environnement.

Aujourd’hui, il a développé son activité en élevant également en plein air des poulets et des bœufs et il possède 750 dindes qui seront vendues pour Noël. En attendant, les volailles vivent en liberté dans les pâturages où elles peuvent se déplacer à leur guise afin de garantir leur bonne santé.

Seul problème : les dindes qui restent dehors jour et nuit et qui ne connaissent pas l’entassement dans un hangar sont vulnérables face aux prédateurs. C’est à ce moment-là que Bear entre en scène.

Une protection efficace contre les renards

Le Berger de Maremme est arrivé à la ferme il y a 3 ans alors qu'il n'était encore qu'un chiot.

En grandissant au milieu des volailles, ce chien « souriant » au grand cœur est devenu très protecteur envers elles et aujourd’hui sa mission est de veiller sur elles.

Chaque jour, Bear rôde ainsi le long de la clôture électrique extérieure à la recherche de renards ou de toute autre menace pour le troupeau.

« Il est phénoménal. Il est brillant. Nous n'avons perdu aucune dinde », a assuré George Ford à ITV News. Le fermier a par ailleurs déclaré que même les filets anti-braconnage électrifiés ne parvenaient pas arrêter un renard vraiment affamé. La nuit, il confie donc la protection des animaux à Bear. Le toutou excelle tellement dans sa mission que la ferme a décidé d’accueillir Holly, un autre Berger de Maremme pour le seconder.

Une belle équipe de boules de poils blanches qui ne plaisantent pas avec la sécurité de leurs amies à plumes !