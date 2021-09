A la recherche d’un chien perdu depuis 5 jours, des bénévoles parcourent plus de 22 km à travers les montagnes enneigées

Une chienne a réussi à survivre plusieurs jours dans des conditions difficiles en montagne, avant d’être secourue par un groupe de bénévoles. Ces derniers ont bravé le froid, la neige et le terrain escarpé pendant 4 heures pour retrouver l’animal.

Stella et son maître sont enfin réunis après la mésaventure de la chienne, perdue dans les montagnes pendant 5 longs jours. Un récit rapporté par 9 News ce dimanche 26 septembre.

Tout avait commencé une semaine auparavant. Le dimanche 19 septembre, les conditions météorologiques avaient connu une nette et soudaine dégradation dans la région où Curtis Culver, son frère et sa chienne Stella campaient.



Les 2 hommes faisaient de la randonnée dans ce secteur, situé dans le comté de Grand dans le Colorado (Ouest des Etats-Unis) depuis 20 ans. Ils connaissaient bien l’endroit, mais cette fois-ci, la situation était devenue trop difficile à gérer. Alors qu’ils s’attendaient à 7 ou 8 cm de neige, il en est tombé 2 fois plus.

Le lendemain, ils n’ont eu d’autre choix que de lancer un appel à l’aide. Appel auquel ont répondu les membres de Grand County Search and Rescue, un groupe de randonneurs-secouristes bénévoles. Toutefois, à leur arrivée sur les lieux, Stella a pris peur et s’est enfuie en courant.

Curtis Culver, son frère et ses bénévoles l’ont vainement cherchée, mais ils ont dû quitter la zone à contrecœur car la nuit tombait et il faisait de plus en plus froid. On est ainsi resté sans nouvelles de la chienne jusqu’au weekend dernier.

Nouvelle opération de sauvetage samedi

Samedi, le groupe de volontaires s’est à nouveau réuni. Il a parcouru plus de 22 kilomètres pour rallier le site de camping où Stella avait été perdue de vue. Un périple qui a duré 4 heures.

Finalement, les randonneurs ont aperçu le canidé non loin de là et ont réussi à le récupérer sain et sauf, avant de le ramener auprès de son propriétaire. C’est un Curtis Culver ému qui a ainsi pu retrouver son amie à 4 pattes. « Je l’aime. Si je pouvais l'emmener partout où je vais, je le ferais, honnêtement », a-t-il confié à 9 News.

Il a ajouté que Stella portait un gilet dont les poches contenaient de la nourriture. Il pense qu’elle a réussi à survivre en les mangeant, jusqu’à l’arrivée des secours.