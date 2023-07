A la dérive dans le Pacifique pendant 2 mois : Comment une chienne est devenue la clé du salut pour un naufragé

Ils devaient rallier la Polynésie française depuis la côte occidentale du Mexique, mais ne sont pas arrivés à destination. Le périple d’un marin et de sa chienne a connu une tournure dramatique après une tempête, et leur bateau est resté à la dérive en plein océan pendant des mois. La présence de l’animal a été déterminante durant cette épreuve.

Tim Shaddock était heureux de prendre la mer aux côtés de sa chienne Bella. Venu de Sydney en Australie, le duo avait largué les amarres à La Paz, dans l’ouest du Mexique, et projetait de se rendre en Polynésie française. Un voyage de plus de 6000 kilomètres qui ne s’est toutefois pas déroulé comme prévu.

Pris dans une tempête, le catamaran a été durement touché. Plus de propulsion ni équipements électroniques. Le bateau était désormais à la merci des courants océaniques du Pacifique et des éléments.

La priorité absolue pour le marin de 51 ans et sa fidèle amie à 4 pattes était de se protéger de la chaleur. Autrement, ils n’auraient pas survécu à la déshydratation. Pendant ces 2 mois d’égarement et d’incertitude, ils se sont nourris de poisson pêché et bu l’eau de pluie.



Il fallait également faire preuve de résilience sur le plan moral. C’est là que la présence de Bella aux côtés de Tim Shaddock a été décisive. Elle a « fait la différence », estime Mike Tipton, expert en survie maritime interrogé à ce sujet par le média australien 9News. « Vous vivez au jour le jour et vous devez avoir une attitude mentale très positive pour traverser ce genre d'épreuve et ne pas baisser les bras », ajoute-t-il.

Repérés et secourus par un bateau de pêche

La chance a fini par sourire au duo ; un thonier et un hélicoptère ont, en effet, fini par repérer le catamaran. Tim Shaddock et sa chienne ont été secourus par le bateau de pêche, qui doit les ramener aux Etats-Unis.

Ils ont tous 2 perdu du poids, mais leur état de santé est assez bon au vu des conditions dans lesquelles ils ont vécu. Ils sont suivis et renouent graduellement avec leur régime alimentaire habituel.