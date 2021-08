A l’approche de la Journée internationale du chat, Royal Canin dévoile les résultats de son enquête sur le bien-être animal en France

La nouvelle enquête Royal Canin / IPSOS vient d’être présentée par le spécialiste de l’alimentation pour chat et chien. Ses chiffres livrent quantité d’enseignements intéressants quant aux habitudes des Français avec leurs animaux de compagnie et à leur perception du bien-être animal.

Ayant lieu le 8 août, la Journée internationale du chat est l’occasion de célébrer nos amis félins et de promouvoir le respect de leur bien-être. Le bien-être animal, justement, est au centre de l’enquête réalisée par Royal Canin avec IPSOS, et dont le fabricant français de nourriture pour animaux de compagnie vient de dévoiler les résultats.

Le but de cette étude est à la fois d’avoir un aperçu de la manière avec laquelle les différents aspects de la vie avec un animal sont appréhendés par les Français, et de sensibiliser sur la possession responsable de chat. C’est aussi l’opportunité de rappeler tout ce que celle-ci implique en termes de soins, alimentation, dépenses…

Si la quasi-totalité (95%) des personnes interrogées se disent sensibles à la notion de bien-être animal, 33% sont les propriétaires d’un ou plusieurs chats. Parmi ces maîtres français de félins, ils sont près de 7 sur 10 (65%) à considérer leurs animaux comme des membres de la famille.

Le bien-être de l’animal passe par le partage de temps avec lui pour plus de 6 Français sur 10

En ce qui concerne la santé de l’animal, 35% des Français estiment qu’elle passe par une alimentation adaptée. D’ailleurs, ils sont 65% à penser que le bien-être de son ami à 4 pattes est majoritairement tributaire du fait de le nourrir, contre 62% qui considèrent que c’est plutôt le partage de temps avec lui.

Dans un autre registre, l’enquête Royal Canin / IPSOS vient confirmer l’impact qu’ont eu les périodes de confinement et le télétravail sur les habitudes des Français avec leurs animaux. Pour 65% d’entre eux, ces mesures ont permis de consolider leurs liens avec leurs chats et chiens.

L’alimentation reste le poste de dépenses numéro 1

Côté budget, c’est toujours l’alimentation qui constitue le principal poste de dépenses. Le panier mensuel moyen a même connu une augmentation, passant de 25 à 30 euros. 65% des personnes interrogées indiquent acheter la nourriture pour leur chat en grande surface, tandis qu’une sur 5 préfèrent s’approvisionner en aliments premium dans les magasins spécialisés. Enfin, 11% des propriétaires déclarent préparer eux-mêmes les repas de leurs animaux.

Cette enquête, qui en est à sa 2e édition, est donc l’un des canaux choisis par Royal Canin pour aborder le sujet de la possession responsable. La plateforme Wikichat en est un autre, tout aussi intéressant, utile et instructif avec son espace dédié aux dons de chatons responsables et gratuit, ses conseils pour les propriétaires, ainsi que ses e-learning et quizz permettant d’obtenir un « certificat de propriétaire responsable ».

