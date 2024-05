À force de voir leur Husky fuguer constamment, le personnel d’un refuge décide de lui donner ce qu’il veut

Luna ne tenait pas en place dans son refuge, et pour cause. La chienne a vécu la vie de famille et n’acceptait pas de se retrouver enfermée dans un box. Son envie de liberté était telle qu’elle l’a poussée à se mettre dans des situations délicates. En réalité, elle s’évadait pour rechercher la chaleur d’un foyer aimant. Ses sauveteurs ont trouvé le moyen de la lui offrir.