7 mois après sa disparition, un chien réapparaît comme par magie à l’approche des fêtes de Noël (vidéo)

GOOSIE AND DEAN ARE REUNITED



Dean lost Goosie (also called Angus) while driving through Tulare County, California. That was 7 months ago and Dean lives in Orlando, FL now. But last week, Dean got the call: Angus is alive, and he’s coming home.



I’ll explain how! Story to come. pic.twitter.com/ASjVnSAZhs

