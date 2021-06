68 chiens sauvés du très controversé festival de Yulin en Chine

Un convoi transportant des dizaines de chiens vers le festival de Yulin a été intercepté par un groupe de militants chinois. Une intervention salvatrice pour les canidés en question qui devaient être abattus lors de cet évènement, comme des milliers de leurs congénères.

Les membres d’une association œuvrant pour le bien-être animal en Chine ont sauvé 68 chiens qui étaient en route vers le tristement célèbre festival de Yulin, comme le rapportait le New York Post ce lundi 21 juin.

D’après l’organisation Humane Society International (HSI), les bénévoles ont réussi à intercepter ce convoi qui s’apprêtait à entrer dans la ville de Yulin, située dans le Sud-est de la région autonome du Guangxi (Sud de la Chine).

Constant que les autorités n’étaient pas réellement disposées à les épauler dans ce sauvetage, les militants ont dû agir seuls et forcer les transporteurs à s’arrêter. Ce qui leur a permis de libérer les 68 chiens, parmi lesquels beaucoup souffraient de problèmes de santé divers.

Humane Society International / Facebook

L’attitude amicale de ces canidés, certains recherchant même clairement le contact avec l’humain, laisse à penser qu’ils avaient des familles. Il est d’ailleurs probable que quelques-uns d’entre eux aient été volés.

La « fête du litchi et de la viande de chien de Yulin » a débuté hier. Humane Society International et d’autres associations, qu’elles soient basées en Chine ou ailleurs dans le monde, se battent depuis des années pour obtenir du gouvernement chinois qu’il interdise cet évènement, mais en vain.

Rappelons que des milliers de chiens et de chats y perdent la vie chaque année, les 21 et 22 juin. Le festival de Yulin n’est ni sanctionné ni soutenu par les autorités, même si le département de l’agriculture local a décidé, en mai dernier, des restrictions sur « la production et le transport » dans le but de réduire les vols d’animaux et les maladies. Des mesures assorties de sanctions ; l’amende pour non-respect de ces dispositions peut atteindre 150 000 yuans, soit près de 20 000 euros.

Les chiens entre de bonnes mains, bientôt transférés au refuge de HSI

Les 68 chiens récemment sauvés ont été confiés à des vétérinaires. Ils reçoivent tous les soins dont ils ont besoin et se reposent, en attendant d’être transférés au refuge de Humane Society International.

A lire aussi : L’histoire touchante de ce couple qui adopte un chien atteint de la même maladie cardiaque que leur fille

« Par le vol de chiens, le transport illégal et l'abattage inhumain, ce commerce soumet les animaux à la souffrance et met également en danger la santé publique », regrette Peter Li, spécialiste de la politique chinoise au sein de l’organisation. Il invite le gouvernement à y « mettre un terme une fois pour toutes ».