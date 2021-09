6 mois après son adoption, admirez la transformation incroyable de ce chien autrefois négligé !

C’est une véritable métamorphose que montrent les photos d’une chienne postée par sa famille sur Reddit. Les images sont prises à quelques mois d’intervalle et le contraste est tel que l’on a l’impression d’avoir affaire à 2 canidés distincts.

Adopter un chien, cela revient à lui offrir un nouveau départ dans la vie et même bien souvent à la lui sauver. Le récit dont il est question ici, rapporté par le Daily Star le 27 juillet 2021, en est la meilleure des illustrations.

On ne sait pas tout de l’histoire de la chienne concernée, mais ce qui est certain, c’est qu’elle revient de très loin et que l’on peut quasiment parler de miracle ou de résurrection.

Son propriétaire, un utilisateur du site web communautaire Reddit se faisant appeler mkedwall, a posté 3 photos d’elle. La première avait été prise au moment de son sauvetage et de son adoption. Les 2 autres l’ont été moins de 6 mois plus tard. En regardant ces images, on a du mal à croire qu’il s’agit du même animal. C’est pourtant bien le cas.

« Elle a trouvé le chemin la menant à nous »

Sur l’ancien cliché, on découvre une chienne extrêmement mal en point, sévèrement marquée par la négligence. Elle y apparaît très maigre, le dos voûté, la tête baissée, l’air hagard, l’expression abattue et la peau dans un triste état, très probablement à cause de la gale.

mkedwall / Reddit

Sur les photos récentes, la transformation est incroyable. La chienne est en pleine forme, le poil et la peau en excellente santé, le regard débordant de vie et de joie.

mkedwall / Reddit

En commentaire, l’auteur des publications et maître de la chienne décrit cette dernière comme étant « la plus adorable qui soit » et trouve « incroyable que l’on ait pu la négliger à ce point ». Il conclut en se disant ravi et reconnaissant qu’elle ait « trouvé le chemin la menant à [sa famille] ».

A lire aussi : Un chiot hyper protecteur avec sa soeur aveugle depuis leur naissance dans des conditions déplorables (vidéo)

mkedwall / Reddit