5 chiots abandonnés dans une benne à ordures secourus in extremis et hospitalisés

5 chiots de quelques semaines ont été hospitalisés au sein de la clinique vétérinaire de Drybridge (Royaume-Uni), après avoir été trouvés dans une benne à ordures. Les pauvres étaient en piteux état, à tel point que le pronostic vital de 2 d’entre eux était engagé. Les vétérinaires ont alors tout fait pour les secourir et leur permettre d’accéder à la vie qu’ils méritaient depuis toujours.

S’ils sont encore de ce monde aujourd'hui, c’est parce qu’un individu bienveillant a décidé de ne pas fermer les yeux quand il les a vus dans un conteneur. En comprenant l’urgence de la situation, l’homme a tout de suite fait appel à l’organisme de sauvetage local Forest of Dean Dog Rescue. Une équipe a été envoyée sur place pour capturer les quadrupèdes.

Une situation critique

Sur place, les sauveteurs ont fait face à 5 chiots en mauvais état de santé, rapportait The Forester. Ils étaient maigres, ne pesant qu’un kilo, déshydratés et sales. Ils ont été immédiatement conduits aux urgences et 2 d’entre eux ont été placés sous perfusion. À ce moment, leurs sauveteurs ne savaient pas s’ils survivraient : « La survie de ces chiots était incertaine » confirmait Jen Cole, membre de l’association.

Néanmoins, les vétérinaires avaient de l’espoir et ont tenté de garder les chiots en vie. Grâce à leur expertise et leur attention, les canidés se sont miraculeusement remis les uns après les autres. Ils ont pu quitter l’hôpital pour poursuivre leur convalescence au Forest of Dean Dog Rescue, où le personnel a pris grand soin d’eux.

A lire aussi : Un partenariat unique en son genre entre un hôtel et un refuge permet à des chiens en attente d'un nouveau départ de rencontrer l'amour

Un nouveau départ possible

Sur place, leur état a continué de s’améliorer. Ils ont pu recevoir leurs vaccins et ont été stérilisés. La prochaine étape sera certainement leur placement à l’adoption : « C'est un miracle qu'ils soient arrivés jusqu'ici » affirmait Jen.

Laquelle a profité de ce récit pour rappeler à tous les propriétaires d’être responsables, d’autant plus que ce genre d’abandon est devenu fréquent : « S'il vous plaît, faites stériliser vos chiens et si vous envisagez de prendre un chien, demandez-vous sérieusement si vous avez le temps et les finances pour le soutenir tout au long de sa vie ».