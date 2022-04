45 kilos de croquettes par semaine : une maman de 3 Dogues Allemands dévoile son quotidien pour s'occuper de ses chiens (vidéo)

Nous avons quasiment tous une race de cœur. Sabrina Giardina, qui vit à New York, voue une véritable passion pour les Dogues Allemands. Mais s'occuper de 3 molosses n'est pas toujours de tout repos.

Les Dogues Allemands sont des géants au grand cœur... mais aussi de grands enfants ! Sabrina Giardina, 46 ans, vit avec Margot, 5 ans, et ses 2 chiots de 3 ans, Parker et Viola. C'est avec une pointe d'humour que la New-yorkaise a raconté son quotidien à l'équipe rédactionnelle de Mirror.

Chaque semaine, le trio consomme 45 kg de croquettes. Ces repas de gargantua lui coûtent 537 £ (soit 640 €). Rien que ça !

Agissant comme des « tout-petits envahissants », la quadragénaire est contrainte d'installer des serrures sur toutes les armoires pour les empêcher de piller de la nourriture. Si des mets alléchants ont le malheur de traîner sur le comptoir de la cuisine, les Danois n'hésiteront pas à les chiper.

De grands « bébés »

Sabrina, également mère de 2 filles (Savannah, 23 ans, et Mia, 19 ans), considère les gigantesques boules de poils comme « ses bébés ». « Ils dorment même 16 à 18 heures par jour comme des bébés, a-t-elle déclaré à nos confrères d'outre-Manche, heureusement, ils ne me réveillent pas trop tôt le matin. Ils sont tous les 3 extrêmement humains – ils peuvent même ouvrir les armoires et les portes. »

Chaque membre du groupe a sa personnalité unique. Parker s'avère un gentleman ; Margot « adore jouer la comédie, elle est une influenceuse le jour et prend son rôle très au sérieux » ; Viola se montre très sérieuse, mais aussi extrêmement aimante.

Lors des promenades, Sabrina ne peut prendre que 2 chiens à la fois, en raison de leur poids et de leur force herculéenne. Toutefois, cette maman comblée a assuré que ses « bébés » se comportaient bien. Affectueux, ils adorent s'assoir sur les genoux des invités pour recevoir des câlins !

« Un style de vie que je n'échangerais pour rien au monde »

Margot, Parker et Viola sont devenus des stars sur les réseaux sociaux. Des centaines de milliers d'abonnés suivent leurs aventures quotidiennes avec plaisir. Nombre d'utilisateurs sont tombés amoureux de cette famille hors du commun.

« Ils sont comme des frères et sœurs pour mes filles, a conclu Sabrina, avoir une maison pleine de Dogues Allemands est un style de vie. Un style de vie que je n'échangerais pour rien au monde. »

