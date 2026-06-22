33 Cavaliers King Charles négligés, dont 21 étaient enfermés dans un camion de location, sauvés par la police

Le 1er mai dernier, à Murrieta, en Californie, alors qu’elle effectuait un contrôle à la suite d’un signalement de témoin, la police a découvert 21 Épagneuls Cavaliers King Charles enfermés dans un camion de location. Tandis que les agents s’occupaient des chiens, le suspect est arrivé à bord d’un SUV, avec 12 chiens supplémentaires. L’individu a été arrêté et inculpé pour acte de cruauté envers les animaux.

Alertée par le signalement d’un témoin qui avait repéré 2 chiens enfermés dans la cabine d’un camion de location U-Haul (entreprise américaine de location de matériel de déménagement et d’entreposage en libre-service), la police de Murrieta (Californie) est intervenue sur place, le 1er mai 2026 à 18h30. Garé sur une propriété privée, le camion a été inspecté par les agents qui ont non seulement vu les 2 chiens signalés, mais ont aussi « pu entendre plusieurs chiens aboyer depuis l’espace de chargement ».

Murrieta Police Department / Instagram

21 chiens enfermés

À l’intérieur se trouvaient 21 Cavaliers King Charles qui gémissaient, comme en témoignent les images filmées par les caméras corporelles des agents de police. Certains des chiens étaient gestants. Ils étaient enfermés là depuis plusieurs heures. « Le compartiment de chargement n’était ni ventilé ni climatisé, et bon nombre de ces chiens semblaient négligés, avec un pelage emmêlé et un accès limité à la nourriture et à l’eau », précisait la police de Murrieta (MPD).

Aussitôt, la police a contacté les services de protection animale pour leur demander de l’aider afin de prendre les chiens en charge. À ce moment, ils n’imaginaient pas qu’ils n’étaient pas au bout de leur peine.

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12 chiens supplémentaires

En effet, alors que tous collaboraient pour faire sortir les chiens et les mettre en sécurité, le suspect est revenu dans un SUV. À son bord se trouvaient 12 autres Cavaliers King Charles. Comme le précisait la police, « au vu des circonstances de l’enquête », l’individu a aussitôt été arrêté.

Le suspect inculpé

Interpellé pour des actes « liés à la cruauté envers les animaux, à l’abandon d’animaux et au fait de laisser des animaux sans surveillance dans un véhicule », le suspect a été inculpé de façon officielle le 27 mai par le bureau du procureur du comté de Riverside. 21 chefs d’accusation pour acte de cruauté envers les animaux, ainsi que pour 2 délits mineurs, ont été retenus contre lui, comme l'indiquait le média People.

Les chiens mis en sécurité

Les 33 chiens sauvés ont été confiés à l’association Animal Friends of the Valleys située à Lake Elsinore, en Californie. Pris en charge par les vétérinaires, ils sont en sécurité et ont entamé leur « rétablissement et leur réhabilitation ».

« Tous les Cavaliers King Charles Spaniels se portent bien et reçoivent l’amour et les soins qu’ils méritent », déclarait Animal Friends of the Valleys dans un post diffusé le 15 juin sur Facebook.