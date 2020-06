30 Millions d'Amis soutient les associations qui ne recevront pas d'aide de l'état malgré le Covid-19

Plusieurs refuges espéraient une petite bouffée d’oxygène avec l’aide financière promise par l’Etat, mais il s’est avéré que cette dernière ne concernait pas les structures accueillant les animaux domestiques. Elles bénéficieront toutefois du soutien de la Fondation 30 Millions d’Amis.

30 Millions d’Amis vole au secours des refuges soumis à rude épreuve pendant la crise sanitaire du Covid-19. La Fondation assure, en effet, un soutien financier à ces établissements partenaires prenant en charge des chiens, chats et autres animaux domestiques en difficulté.

Plusieurs parmi ces structures pensaient être éligibles à l’aide promise par l’Etat, mais les refuges concernés par celle-ci ne sont que ceux accueillant « des animaux sauvages saisis, confisqués ou dont le propriétaire a souhaité se dessaisir », d’après le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. Le décret du 8 juin 2020 régissant ladite aide cite également les parcs zoologiques, les cirques et les structures apparentées, rapporte la Fondation 30 Millions d’Amis sur son site.

Les refuges exclus de cette disposition avaient pourtant grand besoin d’être aidés, eux qui ont souffert du confinement et des autres conséquences de la pandémie de coronavirus. Reha Hutin, présidente de la Fondation 30 Millions d’Amis, les a assurés de son accompagnement : « nous apportons notre soutien à 215 refuges partenaires, dont nous réglons les factures d'électricité, de chauffage, d'aliments et de soins vétérinaires. Toutes ces structures ont constitué un dossier, s'engageant à ne pratiquer aucune euthanasie de convenance, et attestant d'une gestion rigoureuse. »

La campagne « Ami Solidaire » menée par la Fondation dès le début de la crise sanitaire s’inscrit dans cette logique d’appui des refuges.