2 policiers héroïques plongent dans l'eau glacée d'un lac pour secourir un chien (vidéo)

2 membres de la Garde civile espagnole ont accompli un acte de bravoure qui n'est pas passé inaperçu sur la toile. Mardi 7 décembre 2021, le duo a sauté dans l'eau glacée d'un lac pour sauver un chien.

2 officiers de Jaca, dans la province de Huesca, au nord-est de l'Espagne, sont devenus les héros d'un chien en détresse. Vers 11 heures mardi, une personne a contacté la Garde civile après que son animal de compagnie est tombé dans un lac. Une patrouille a immédiatement répondu à l'appel et s'est rendu sur les lieux du drame.

Une fois sur place, les professionnels n'ont pas perdu une seule seconde. Ils ont retiré leurs uniformes et on plongé dans l'eau, malgré sa température extrêmement basse. L'un d'entre eux n'a pas hésité à se servir d'une branche pour avancer vers le quadrupède, et briser la glace qui s'était formée à la surface.

D'après le quotidien d'information britannique Metro, la boule de poils était coincée depuis des heures... Le Golden Retriever risquait de succomber à une hypothermie.

Recibido aviso, sobre las 11'00 de la mañana, en el puesto de Jaca de la @guardiacivil, de la caída de un perro en una zona de embalse, la patrulla de Canfranc se mete al agua para llevar a cabo el rescate pic.twitter.com/nf7FC2XnXw — Guardia Civil ???????? (@guardiacivil) December 7, 2021

Les héros ont bravé le froid pour secourir le chien

Heureusement, le chien a été libéré de son calvaire et a pu se réchauffer dans les bras de son humain préféré. Les 2 collègues courageux ont réussi à l'atteindre et à le ramener en toute sécurité sur la rive.

La vidéo du sauvetage a été postée le jour même sur le compte Twitter de la Garde civile. La publication a été retweeté plus de 8 000 fois et a recueilli près de 34 000 mentions « j'aime » à ce jour. De nombreux internautes ont applaudi cet acte de bravoure.

Le Golden Retriever a eu la vie sauve grâce au dévouement des 2 officiers, qui n'ont pas eu froid aux yeux...