2 heures et demie pour tenter de retirer 1,5 kilogramme de fourrure emmêlée sur ce Shih Tzu négligé

Un petit Shih Tzu était couvert de nœuds. Il ne pouvait ni se déplacer normalement ni voir plus loin que le bout de sa truffe, jusqu’à ce qu’une association lui vienne en aide. Après une tonte qui lui a fait perdre 1,5 kilogramme de poils, le chien témoigne sa joie.

Jack, un Shih Tzu de 9 ans, vit avec sa propriétaire à Accrington dans le Lancashire en Angleterre. Un voisin inquiet pour le bien-être du chien a fini par appeler la RSPCA, une association investie dans le respect de l’intégrité des animaux. En effet, Jack était recouvert de dreadlocks. Ses poils étaient si emmêlés qu’il était impossible de le brosser. Le pauvre animal ne pouvait plus vivre normalement. Sa fourrure recouvrait ses yeux et l’empêchait de se mouvoir avec aisance.

Une tonte nécessaire

Emma, une inspectrice de la RSPCA, s’est donc déplacée sur place afin de constater l’état de santé de Jack. La propriétaire a alors déclaré : « Il est mon compagnon permanent depuis six ans. Je l'aime tendrement. Il se blottit contre moi sur le canapé et dort sur mon lit. Nous sommes de si bons amis ». Néanmoins, elle avoue s’être laissée submerger : « J'ai eu des difficultés récemment et je n'avais pas réalisé que sa fourrure était devenue si envahissante et qu'elle causait des problèmes ».

Après avoir demandé l’accord à la maîtresse, Emma a emmené Jack au Greater Manchester Animal Hospital de l'association caritative. L’équipe vétérinaire a mis 2h30 pour enlever au total 1,5 kilogramme de poils à Jack.



RSPCA

Par bonheur, malgré son pelage en mauvais état, Jack était en pleine forme. Emma a déclaré au Mirror : « Une fois qu'on lui a enlevé ses poils, il ressemblait exactement à ce qu'on attend d'un chien de cette race et il semblait si heureux ! Ça a dû être un tel soulagement pour lui d'être libéré de l'excès de poids inconfortable qu'il portait ».

La propriétaire de Jack a remercié chaleureusement la RSPCA. Elle a déclaré : « J'ai fait un don à l'association, car je suis très reconnaissante de ce qu'ils ont fait ».

RSPCA