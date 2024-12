2 chiens thérapeutiques apportent beaucoup de réconfort aux personnes blessées sur les pistes de ski et inspirent un programme national (vidéo)

Quand quelqu'un est blessé ou devient incontrôlable sur les pistes de ski du Michigan (États-Unis), Lola et Snickers savent parfaitement comment le calmer. Ces 2 chiens thérapeutiques aident en effet leur mère respective, des patrouilleuses à ski, à prendre soin des clients blessés et à désamorcer certaines situations tendues sur le domaine skiable. Leurs interventions sont tellement efficaces qu’elles ont attiré l’attention de la directrice de la patrouille nationale de ski qui espère lancer un programme de chiens thérapeutiques sur les pistes à plus grande échelle dès la saison prochaine.

À Brighton et à Belmont dans le Michigan (États-Unis), Erika Chapman et Linda Barthel sont 2 patrouilleuses à ski novatrices. Elles sont en effet les seules dans la région à piloter un programme de chiens thérapeutiques qui les aident à réconforter les personnes dont elles s’occupent sur les pistes de ski et de snowboard.

Le don de Lola

Lola, un Vizsla de 5 ans, fait partie de la famille d’Erika Chapman depuis 2020 et a rapidement montré à sa maîtresse des talents de chien de thérapie. Lorsque les enfants d’Erika étaient bouleversés ou pleuraient, Lola réagissait immédiatement en se collant contre eux. En tant qu’ergothérapeute professionnelle, Erika savait que ce geste aide à réguler les émotions, car la pression calme les gens.

Après avoir obtenu sa certification de chien thérapeutique, Lola a depuis rejoint la patrouille à ski de sa maîtresse. En plus d’apporter un soutien émotionnel aux skieurs, elle désamorce les tensions et distrait la foule pour que les patrouilleurs puissent s'occuper correctement des gens.

Lorsqu'une personne atteinte du syndrome de Down s'est blessée sur les pistes, Lola l'a, par exemple, aidée à sortir de sa bulle. « Il ne voulait pas communiquer avec nous et ne voulait pas se laisser toucher », a expliqué Erika à MLive. « C'était comme si un interrupteur avait été actionné. Il aimait (Lola). Il était absolument amoureux d'elle et nous avons pu faire notre examen médical. »

Une nouvelle recrue

À moins de 200 km de là, à Mount Brighton, Linda Barthel se prépare, quant à elle, à patrouiller pour la première fois avec Snickers, son Golden Mountain Doodle de 3 ans. Cette patrouilleuse à ski de longue date a récemment fait certifier son toutou comme chien de thérapie et il s’apprête à commencer sa première saison sur les pistes.

Lors d’une séance d’entraînement destinée à le familiariser avec la station, Snickers a déjà prouvé sa valeur. Ce jour-là, une jeune fille qui s’était lacéré la jambe était inconsolable avant de rencontrer le gentil chien. « On est passé des grosses larmes de crocodile à un grand sourire », se souvient Linda. « La simple présence du chien a eu un effet. »

Vers un programme national

Stephanie Cox, la directrice générale de la patrouille nationale de ski, a été très impressionnée par les résultats du travail de Lola et Snickers. Elle pense, en outre, qu’au-delà de calmer les personnes blessées ou souffrant d’autres problèmes médicaux, les chiens thérapeutiques peuvent aussi contribuer au bien-être des patrouilleurs en réduisant leur stress.

Pour toutes ces raisons, elle souhaite déployer ce projet à l’échelle nationale, « potentiellement d'ici la saison prochaine ». Affaire à suivre, donc !