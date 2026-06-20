2 chiens attachés à un arbre et 5 chiots encagés sont sauvés d'un « véritable mouroir » et confiés à une association

Grâce à un signalement, 7 chiens victimes de maltraitance ont été sauvés à La Réunion et pris en charge par une association, qui recherche désormais des familles d’accueil pour leur offrir un nouveau départ. Affamés, déshydratés et maintenus dans des conditions indignes, ils ont pu être secourus à temps par les autorités.

A La Réunion, les forces de l'ordre ont mis fin au calvaire de 7 canidés privés de liberté, d'eau et de nourriture, rapportait franceinfo .

Les chiens en question, 2 adultes et 5 chiots, vivaient sur un terrain vague dans le secteur de Fayard à Saint-André, dans le nord-est de l'île. Ils étaient détenus dans des conditions déplorables, et leur détresse avait fini par être remarquée, puisqu'un signalement avait amené un équipage de la police à se rendre sur les lieux pour leur porter secours.



Police Nationale de la Réunion / Facebook

Bergers Belges Malinois et croisés, les canidés étaient soit enfermés dans une cage (c'était le cas des chiots), soit attachés à un arbre (adultes). Ils étaient tous affamés et assoiffés.

« Nos collègues les ont immédiatement secourus, les sortant de ce qui s'apparentait à un véritable mouroir », peut-on lire sur la page Facebook de la Police Nationale de la Réunion.

Les rescapés ont été sortis de cet enfer et emmenés au commissariat, où on les a soignés, nourris, réhydratés et réconfortés.

Des familles d'accueil recherchées

La police s'est ensuite rapprochée de l'association locale APEBA (Association pour l'Education à la Bienveillance Animale), dont nous avions déjà relaté de nombreux sauvetages dont celui de Princesca, pour la prise en charge et le placement des chiens et des chiots.

« La lutte contre la maltraitance animale est l'une de nos priorités. Chaque signalement compte et peut permettre de sauver des vies », conclut la police réunionnaise dans sa publication.

De son côté, l'association APEBA a lancé un appel urgent sur Facebook, cherchant des familles d'accueil pour les 7 quadrupèdes.

L'info Woopets : pourquoi voit-on de plus en plus de Malinois abandonnés ou maltraités ?

Très apprécié pour ses qualités de chien de travail, le Berger Belge Malinois a connu un fort regain de popularité ces dernières années. Son image véhiculée dans les films, les séries ou les unités cynophiles peut toutefois donner une vision incomplète de la réalité de la race.

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Le Malinois est un chien particulièrement énergique, intelligent et demandeur d'activités. S'il ne reçoit pas suffisamment d'exercice physique, de stimulation mentale et d'interactions avec son maître, il peut développer des comportements difficiles à gérer au quotidien.

Certaines adoptions sont ainsi réalisées sur un coup de cœur, sans que les futurs propriétaires mesurent pleinement l'investissement nécessaire. Face aux contraintes, quelques familles finissent malheureusement par renoncer.

Les associations rappellent régulièrement que le Malinois peut être un formidable compagnon, à condition que son mode de vie corresponde à ses besoins. Avant toute adoption, il est donc essentiel de bien se renseigner sur le tempérament et les exigences de la race.