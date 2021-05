2 Bulldogs saccagent leur maison et font le "mort" lorsque leur propriétaire découvre leur ouvrage (vidéo)

Cherchant désespérément à s’épargner les reproches de leurs maîtres après avoir mis le séjour sens dessus dessous, 2 chiens ont tenté un stratagème hilarant. Ils ont décidé de se coucher par terre et de devenir totalement immobiles.

Quand on laisse un ou plusieurs chiens seuls, il peut leur arriver, dans certaines circonstances, de faire quelques bêtises. C’est ce qu’ont fait les 2 Bulldogs Anglais dont il est question ici. La scène dont ils sont les protagonistes est extrêmement drôle. Elle a été filmée par la maîtresse du duo de canidés espiègles et postée sur Facebook, où elle totalise des millions de vues et des milliers de commentaires.

Comme le raconte Animal Channel, Sophia et Oliver étaient à la maison sans leurs propriétaires, partis faire quelques courses. Les 2 chiens avaient probablement dû s’ennuyer. Ils se sont occupés comme ils le pouvaient, d’une manière qui n’allait pas réjouir leurs maîtres.

Quand le couple est rentré, il s’est retrouvé face au « désastre » causé par les Bulldogs. « Qui a fait ça ? », a alors demandé leur maîtresse à plusieurs reprises, tout en tenant son smartphone pour les filmer. Pour ne pas avoir à subir davantage de remontrances, les quadrupèdes ont tenté une approche à l’efficacité douteuse ; ils se sont mis à faire le « mort ».

Couchés sur le dos, ils sont restés immobiles pendant que leurs humains constataient les dégâts : un panier renversé et rongé, une nappe et une pince à salade par terre, un pouf éventré…

Les chiens « reprennent vie » quand ils entendent le mot friandise

Malgré tout, leurs propriétaires ne parvenaient pas à contenir leurs rires face à leur attitude désopilante.

Puis, quand leur maîtresse demande qui veut une friandise, les chiens sont « ressuscités » comme par magie. Sophia est la première à se lever et à courir vers elle. Oliver est un peu plus hésitant, mais il réagit aussi à l’irrésistible invitation pourtant factice.

Voici la vidéo de Sophia et Oliver :