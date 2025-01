11 chiots d'élevage craintifs et sentant l'urine trouvent du réconfort dans les bras de leurs sauveurs

À l’approche de Noël, un éleveur originaire de Kootenay (Canada) a cédé 11 chiots de 5 mois à la SPCA de la Colombie-Britannique (BC SPCA). Les boules de poils étaient apeurées et sentaient l’urine.

« Il s’agit d’un autre cas d’un éleveur qui a élevé des chiens et qui ne peut désormais plus leur trouver de foyer ni payer leurs soins », explique un porte-parole de la SPCA de la Colombie-Britannique.

Le propriétaire, « débordé », a cédé 11 chiots Labradoodles (croisement entre un Labrador Retriever et un Caniche) à un agent de la protection des animaux. Lorsqu’ils sont arrivés, « ils étaient craintifs, tremblaient et urinaient » révèle l’organisme qui les a pris en charge, dont les membres « ne pouvaient pas ignorer la forte odeur d’excréments et d’urine qui émanait d’eux ».

« Ils sont clairement sous-sociabilisés, mais ils ont été réconfortés par le personnel de la SPCA de la Colombie-Britannique pendant qu’ils étaient examinés pour déceler d’éventuelles blessures ou problèmes de santé », poursuit-il.

Les chiots commencent à sortir de leur coquille

Comme l’indique un article publié dans les colonnes de Vancouver Sun, tous les jeunes chiens ont été lavés, vaccinés et traités contre les parasites (vers, puces…). « 2 des chiots doivent bientôt être examinés par un vétérinaire pour des problèmes mineurs, souligne la BC SPCA, ils ont tous besoin d’une séance de toilettage, nous ferons donc venir un toiletteur au centre animalier. »

Les boules de poils étaient « très réticentes » à l’idée d’être promenées en laisse, mais ont fini par faire de beaux progrès rapidement. « Ils jouent tellement bien ensemble, déclarent leurs bienfaiteurs, c’est une telle joie de les voir sortir de leur coquille. Nous commençons à les voir dévoiler davantage leur personnalité. »

Les agents animaliers leur ont promis de leur trouver un foyer aimant pour la vie. Les chiots seront bientôt disponibles à l’adoption, et pourront prendre un nouveau départ en toute sérénité.