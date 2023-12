Zolux consolide son engagement pour l'écologie en proposant des produits éco-conçus pour chats et petits mammifères

L’engagement de Zolux pour l’écologie n’est plus à présenter. La marque veille toutefois à le renouveler sans cesse en multipliant les initiatives. Elle propose un arbre à chat et des produits pour petits mammifères de compagnie éco-conçus, pensés à la fois pour préserver l’environnement et assurer le bien-être des animaux.

L’attachement aux questions environnementales et éthiques s’exprime de manière croissante chez les consommateurs, y compris ceux d’entre eux – et ils sont nombreux – qui ont un ou plusieurs animaux de compagnie. L’engagement de Zolux pour le bien-être de nos amis à fourrure va de pair avec celui pour l’écologie afin de répondre aux attentes des possesseurs évoquées plus haut. C’est pourquoi la marque propose l’arbre à chat « Wonderful » et les habitats et accessoires pour mammifères « Neopark », des produits conçus dans le respect du vivant et de la nature.

Un arbre à chat alliant confort, durabilité et écologie

Faire plaisir à son chat et veiller à son bien-être tout en faisant un geste pour la planète. C’est ce que permet l’arbre à chat Wonderful pensé par Zolux.

L’arbre à chat fait partie des accessoires indispensables pour nos compagnons félins. Il est, pour ces derniers, à la fois un lieu d’activité, de jeu, de détente et de repos. Avec son design réalisé en France, son confort, sa sécurité et sa durabilité, le modèle Wonderful a tout pour être un élément incontournable de votre intérieur. Il s’y intègre d’ailleurs à la perfection, affichant un style art déco et minimaliste et étant proposé en 3 tailles (92, 112 et 158 cm)) et 2 coloris (gris anthracite et beige).

Cet arbre à chat comprend une niche agrémentée d’un coussin moelleux amovible en fourrure synthétique. Son armature est en bois 100% FSC, ce qui signifie qu’il est issu d’une exploitation forestière durable. Son poteau de 17 cm de diamètre est recouvert de tapis de sisal lui conférant résistance et durabilité.

Des habitats parfaitement adaptés aux lapins et cochons d’Inde tout en étant éco-conçus

La collection Neopark pour petits mammifères de compagnie est constituée de produits conçus avec la participation de possesseurs d’animaux et validés par un vétérinaire.

Une dizaine de propriétaires de lapins et de cochons d’Inde ont, en effet, pris part à des ateliers de travail pour contribuer à l’élaboration d’habitats et accessoires adaptés aux spécificités et aux besoins physiologiques de leurs animaux.

L’univers Neopark par Zolux est composé d’un concept dédié aux lapins et d’un autre dédié au cochon d’Inde. Dans chaque habitat, on peut intégrer plusieurs produits adaptés aux caractéristiques de l’espèce.

Par exemple, l’écuelle du cochon d’Inde est moins haute que celle du lapin, car la morphologie de leurs cous est différente.

La dimension écologique est évidemment présente dans ces collections, leurs accessoires en bois étant certifiés 100% FSC et ceux en tissu fabriqués à partir de matières recyclées. Cet engagement se manifeste jusque dans les emballages : carton et papier 100% recyclés, taille du packaging et de l’étiquette optimisées.

A lire aussi : Smokey, le chat globe-trotter qui a conquis 3 pays en 3 ans à la recherche de la famille idéale

Sans oublier que Zolux fait partie des entreprises possédant le label « 1% pour les Animaux » de l’association YouCare. C’est un autre des multiples aspects de l’engagement de la marque pour les causes environnementales et animales, en vertu duquel elle reverse 1% du prix de vente des produits de l’univers Neopark à des projets consacrés à la préservation des animaux et de la biodiversité.

L’arbre à chat Wonderful, les habitats et accessoires Neopark ainsi que tous les produits Zolux sont à découvrir sur zolux.com. Ils sont également disponibles dans les animaleries, les grandes surfaces de bricolage et les jardineries.