Woopets a testé la poubelle à litière pour chats Easy Roll de Litter Genie

« Les chats deviennent l'âme de la maison », citait Jean Cocteau. Vivre avec un petit félin est une aventure merveilleuse. Mais entre les séances de jeu et les câlins, il faut effectuer une tâche pouvant représenter une véritable corvée au quotidien : le nettoyage de sa maison de toilette. En cas de procrastination, de mauvaises odeurs peuvent envahir le domicile. Pire encore, la santé et le bien-être de l’animal risquent d’en pâtir. Face à ce constat, l’équipe Woopets a testé la poubelle à litière Easy Roll de Litter Genie®. Un produit que vous pouvez acquérir sur Amazon , en profitant de 10 € de réduction avec le code EWOP24.

Depuis qu’Anthéa a quitté le refuge pour rejoindre l’équipe Woopets, elle mène une vie de reine. Consciente de ses privilèges, notre chatte au pelage reflétant la nuit savoure pleinement chaque journée sans penser au lendemain.

Comme de nombreux représentants du peuple félin, notre boule de poils adorée se montre particulièrement pointilleuse au quotidien, notamment sur le plan hygiénique. En tant qu’adoptants responsables, nous prenons soin de répondre à l’ensemble de ses besoins et de préserver son bien-être ainsi que sa santé.

Parmi les missions importantes qui nous incombent, nous devons retirer les urines et les selles qu’elle dépose tous les jours dans sa maison de toilette. Non seulement un bac à litière souillé peut la pousser à se soulager ailleurs (sur un tapis, par exemple), mais aussi augmenter le risque de développement des infections urinaires.

© Woopets

Par ailleurs, un manque d’hygiène ouvre grand la porte aux problèmes de salissures dans le logement et aux effluves malodorants. Souvent, l’urine de chat dégage une odeur forte et désagréable, qui peut être difficile à faire disparaître et très incommodante pour les membres du foyer.

Afin d’améliorer la vie d’Anthéa et faciliter la nôtre, nous avons cherché la meilleure solution possible. C’est ainsi que nous avons testé la poubelle à litière Easy Roll de Litter Genie®, après avoir essayé la LitterLocker en 2023.

© Woopets

La poubelle à litière Easy Roll de Litter Genie® simplifie-t-elle la vie des propriétaires de chats ?

Une fois la commande passée et arrivée à bon port, notre compagne aux longues moustaches s’est chargée de l’inspection félinement minutieuse du colis. Outre le besoin d’assouvir son immense curiosité, notre petite Anthéa voue une véritable passion pour les boîtes en carton !

Sous son regard attentif, nous avons installé la poubelle à litière Easy Roll de Litter Genie® à proximité de sa maison de toilette. Pour notre plus grand bonheur, nous avons remarqué que l’accessoire prenait peu de place et restait discret dans notre appartement situé au centre-ville.

À première vue, cet objet ressemble à un « simple gadget ». Mais lors de la phase de test, nous avons découvert un système intelligent et tout-en-un. Ce dernier est équipé d’une recharge octogonale de longue durée, allant jusqu’à 6 mois d’utilisation. Les effluves malodorants, les germes et les bactéries sont retenus grâce à un film multi-épaisseurs doté d’une technologie anti-odeurs.

Avec Easy Roll de Litter Genie®, nous avons dit adieu aux allers-retours fréquents entre la maison de toilette d’Anthéa et la poubelle extérieure. Bien qu’elle utilise ses toilettes personnelles de manière régulière, nous respirons un air frais dans notre domicile.

© Woopets

Avec Easy Roll de Litter Genie®, s’occuper de la litière du chat n’est plus une corvée

Avant d’utiliser la poubelle à litière Easy Roll de Litter Genie®, nous avons essayé plusieurs petites astuces pour faire barrière aux effluves gênants et nous débarrasser des déjections de notre chat, comme doubler des sacs-poubelle classiques… Désormais, cette quête permanente de solutions fiables et durables est de l’histoire ancienne.

Il nous suffit de 3 étapes rapides pour limiter les odeurs, garder un air sain dans notre intérieur et combler de bonheur notre chère Anthéa. Grâce à la pelle fournie avec le contenant, nous ramassons la litière souillée, puis la jetons immédiatement dans la poubelle. Ensuite, nous tirons la poignée coulissante pour emprisonner les mauvaises odeurs.

En résumé, nous éliminons simplement et efficacement les souillures, tout en prenant soin de notre boule de poils. Anthéa continue d’utiliser quotidiennement sa maison de toilette sans souci, nous épargnant ainsi des « accidents de malpropreté » dans l’appartement. Heureuse et en bonne santé, elle anime nos journées avec ses témoignages d'amour inconditionnel, sa joie de vivre et ses facéties félines.

© Woopets

Les avantages de la poubelle à litière Easy Roll de Litter Genie®

À la suite du test, l’équipe rédactionnelle de Woopets a listé les principaux points forts de la poubelle à litière :

L’utilisation simple, rapide et efficace.

La praticité et le bon maintien de l’hygiène : ouverture plus large que celle de la poubelle LitterLocker by Litter Genie® ; recharge contenant 24 sacs prédécoupés (moins de déperditions de plastique) ; une recharge pouvant durer jusqu’à 6 mois d’utilisation (versus 3 mois avec LitterLocker by Litter Genie®). L’accessoire convient particulièrement aux foyers ayant plusieurs chats ou aux éleveurs.

La conception hermétique, permettant un contrôle ultime des odeurs.

Le gabarit peu encombrant et le design discret, ce qui en fait un accessoire idéal pour la vie en appartement ou dans une petite maison.

Information en plus et pas des moindres : le produit est fabriqué en Pologne à partir de 90 % de plastique recyclé.

© Woopets

En voguant sur les flots d’Internet, nous avons appris que nous n’étions pas les seuls propriétaires de chat à être conquis par la poubelle à litière Easy Roll de Litter Genie®. Sur Amazon, elle obtient la belle note de 4,7/5 (plus de 1 900 avis donnés) et bénéficie de myriades d’éloges :

« […] Absolument aucune odeur (sauf lorsque vous récupérez et déposez le contenu dans la poubelle, mais une fois que vous fermez le couvercle, tout est parti). Les sacs inclus sont très robustes et supportent beaucoup de poids. Nous changeons les sacs assez fréquemment et nous n'avons pas encore eu à acheter de nouvelle recharge. »

« Quelle bouffée d'air frais. Adieu les mauvaises odeurs et les déjections malodorantes. Un must pour tous les amoureux des chats. »

« J'étais sceptique à l'idée d'avoir besoin de ce kit, mais je suis totalement converti maintenant. Facile à utiliser, efficace pour gérer les déjections des chats et bon contrôle des odeurs. Le système facilite le changement de sacs. J'en achète une deuxième pour l'étage. »

Prix (avec une recharge de 24 sacs) : à partir de 39,90 €. Dimensions : 25,4 x 25,4 x 45,72 cm. Plus d’infos sur le site de Litter Genie®. Lors de votre achat sur Amazon, saisissez le code EWOP24 pour obtenir 10 € de réduction !