Victime d'un terrible accident de la route, ce chat avait besoin d'une opération "miracle" pour s'en remettre

Près d’un mois après avoir frôlé le pire en s’aventurant sur une route, un chat errant ayant subi une opération complexe et risquée voit enfin le bout du tunnel. L’organisation qui l’a recueilli et soigné a donné des nouvelles rassurantes de l’animal appelé Presley.

Secouru par la police puis sauvé par les vétérinaires, un chat heurté par un véhicule et opéré en urgence a retrouvé du poil de la bête. Il s’agit à présent de lui trouver une famille aimante. Un récit rapporté par WBNG.

Le 10 janvier dernier, une patrouille de la police de Binghamton, dans l’Etat de New York, découvrait un chat inanimé et inconscient au milieu de la route. Les policiers l’avaient aussitôt emmené à la clinique vétérinaire de l’organisation locale SPEAK. Cette dernière est à la fois un hôpital pour animaux et un refuge.

Le félin, mâle à la robe tabby grise et âgé de 15 mois, était dans un état critique. Les examens radiographiques avaient révélé qu’il ne souffrait d’aucune fracture, mais qu’il avait une brèche dans le diaphragme et des organes déplacés vers le haut dans sa cage thoracique. Des traumatismes vraisemblablement causés par une voiture.

D’après Whitney Reynolds, responsable du refuge SPEAK, le chat appelé Presley par ses sauveurs devait subir une intervention chirurgicale complexe visant à corriger son hernie diaphragmatique et remettre ses organes en place. L’opération avait duré une heure et demie.



SPEAK Animal Hospital - Cat Sanctuary / Facebook

Elle s’était déroulée à la perfection, et Presley s’en est très bien remis. C’est ce dont on peut se rendre compte dans cette vidéo postée récemment par l’association SPEAK sur sa page Facebook, et où on le voit déambuler tranquillement dans ses locaux :

« Plus fort chaque jour »

« Il devient chaque jour plus fort et plus doux », peut-on lire dans cette publication. On apprend également via ce post que le chat pourra bientôt proposé à l’adoption. Whitney Reynolds lui prédit « un bel avenir ».

Une belle revanche sur le sort pour le quadrupède passé si près de la catastrophe quelques semaines plus tôt.

A lire aussi : Introuvable depuis 13 mois, une chatte parcourt des centaines de kilomètres pour retrouver son ancienne maison



SPEAK Animal Hospital - Cat Sanctuary / Facebook

Par ailleurs, SPEAK a expliqué que l’équipe avait décidé de l’appeler Presley car le jour de son admission, on célébrait la sortie d’une chanson d’Elvis Presley le 10 janvier 1956.