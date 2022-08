Une "urbexeuse" explore un atelier désaffecté et tombe des nues en y découvrant une portée de chatons abandonnée

Plusieurs chatons abandonnés ont été découverts et secourus par une exploratrice urbaine, qui tente à présent de retrouver leur mère. Un récit rapporté par Daily Star.

Elle se fait appeler The Muse sur Instagram et s’adonne à l’exploration urbaine. L’activité de cette urbexeuse consiste donc à visiter les lieux abandonnés, sans toutefois en divulguer l’emplacement pour protéger ces endroits contre les actes de vandalisme.

Récemment, elle avait repéré une usine désaffectée de confection de vêtements pour enfants. En y entrant, elle a constaté que tout l’équipement était encore en place. Les matières premières et les produits s’y trouvaient également. Comme si le temps s’y était soudainement arrêté.



urbex_muse / Instagram

C’est toutefois un tout autre type de découverte qui l’a laissée sans voix dans cet atelier délaissé. Dans un coin, un carton fermé a attiré l’attention de The Muse. Elle s’en est approchée et l’a ouvert ; à l’intérieur se trouvaient 5 chatons nouveau-nés à la robe rousse.

Fort heureusement, ils étaient tous en vie. Ils n’auraient sans doute pas survécu quelques jours de plus sans leur mère, qui n’était pas dans les parages malgré les recherches de l’urbexeuse et de ses camarades.

Des chatons bien nourris et propres

Les jeunes félins avaient très probablement été amenés à cet endroit par quelqu’un, car la boîte était fermée. Ils ont été retrouvés à temps pour être sauvés.

A lire aussi : Avec beaucoup de patience et d'amour, une famille d'accueil aide une chatte errante à vaincre sa timidité



urbex_muse / Instagram

L’une des personnes ayant commenté les photos prises par The Muse et postées sur son Instagram a fait remarquer « que ces chatons bien nourris et propres », avant de demander à ce que l’on capture « la maman pour qu’elle puisse s’occuper d’eux ».

The Muse a confirmé avoir évacué les petits chats et précisé que la mère est une chatte errante semi-sauvage. « Nous prévoyons de travailler avec une organisation locale spécialisée dans le CSRM [capture-stérilisation-retour-maintien] pour la retrouver et la stériliser », a-t-elle ajouté.