Une sauveteuse utilise un test ingénieux pour savoir si son nouveau rescapé est un félin sauvage ou un chat amical (vidéo)

Depuis le début de l'année 2024, les habitants d’un quartier de Brooklyn (New York, États-Unis) avait remarqué un chat noir et blanc qui vivait à l’extérieur. Lorsque le minou a commencé à boîter et qu’ils ont compris que cela n’allait pas s’améliorer avec le temps, ces riverains au bon cœur ont décidé de faire appel au Carroll Street Cat Club, une association de sauvetage locale, afin d’aider le petit félin.

Un chat plein de caractère

Spécialisée dans les opérations de TNR (« Trap–Neuter–Return » ou « capture-stérilisation-remise en liberté » en français), l’association s'est rendue sur place et a installé un piège afin de capturer le petit chat boiteux. Lorsque les sauveteurs ont enfin réussi à l’attraper, ils étaient convaincus qu’il s’agissait d’un chat sauvage.

© carroll.street.cat.club / Instagram

« Il s’est comporté exactement comme la plupart des chats errants », explique l’un des membres de l’association dans une vidéo Instagram. « Il s’est recroquevillé quand nous étions à proximité et s’est jeté sur les barreaux pendant que nous nettoyions son piège. »

© carroll.street.cat.club / Instagram

Comme le rappelle PetHelpful, le plan original était de libérer ce minou après des soins et une semaine de repos. Le comportement du chat allait toutefois interpeller l’une des sauveteuses et modifier considérablement les plans initiaux de l’association…

Vraiment un chat sauvage ?

Le félin désormais baptisé Hunt a en effet commencé à émettre des petits "couinements". À l'instar des miaulements, ce type de manifestations sonores est souvent un signe de domesticité chez un chat, car les chats sauvages ne font généralement pas de bruits envers les humains, à part des sifflements et des grognements.

© carroll.street.cat.club / Instagram

Les sauveteurs de Hunt se sont alors mis à douter du caractère sauvage du minou. Pour en avoir le cœur net, ils ont voulu lui faire passer un test et voir, tout d’abord, s'il accepterait des friandises d'une main humaine, ce que les chats sauvages refusent généralement, car c'est une position vulnérable pour eux. Après avoir d’abord refusé, Hunt a fini par laper avec plaisir le tube de friandise.

© carroll.street.cat.club / Instagram

L’une des sauveteuses a ensuite essayé de le caresser à travers les barreaux de la cage. Lorsqu'il a accepté le contact, elle a ouvert la porte pour le caresser directement. En le laissant finalement sortir de sa cage, elle a découvert que Hunt était en réalité un chat très câlin, avide d’affection humaine.

Le résultat du test était alors assez évident : ce minou était fait pour la douceur d’une vie domestique ! La vidéo Instagram mettant en scène les différentes étapes du test se conclut d’ailleurs par un chaleureux « Bienvenue dans la vie d’intérieur, Hunt. »

Tout ce dont cet ancien chat errant avait besoin, c'était d'un peu d'amour et de tendresse. Dès qu’il sera de nouveau sur pattes, Hunt sera disponible à l’adoption et fera certainement bientôt le bonheur d’une famille prête à le câliner.