Une personne trouve un chat, mais ses propriétaires ne veulent pas le récupérer, car il est « trop vieux »

Mackerel a été abandonné dans la rue après 16 ans passés dans la même famille. La raison ? Son âge trop avancé, et la volonté de ses propriétaires de reprendre un chaton. Par miracle, Mackerel a ensuite rencontré les bonnes personnes. Mais l’avenir de son successeur est également préoccupant. Le nouveau chaton est-il condamné à être abandonné, lui aussi, lorsqu’il aura vieilli ?

Si vous trouviez un chat âgé de 16 ans, assoiffé et en grand besoin d’aide, vous seriez certainement soulagé de découvrir qu’il a une famille, et d’avoir l’opportunité de les réunir. C’est donc avec cette joie et cet espoir qu’une personne a découvert que le félin errant devant sa maison portait sur lui le numéro de téléphone de ses propriétaires. Malheureusement, l’appel ne s’est pas déroulé comme prévu.

Mackerel était assoiffé

Un jour, une personne a entendu des miaulements de désespoirs devant la porte de sa maison. Ceux-ci provenaient d’un chat en apparence âgé, et très assoiffé. Il « pleurait pour avoir de l’eau », a raconté le sauveur, dans des paroles rapportées par Newsweek.

Le félin portait une petite étiquette mentionnant le numéro de téléphone de ses propriétaires. On lui a donné à manger et à boire, et pendant ce temps, sa famille a été contactée.

Des propriétaires indifférents

Lorsque la famille a été contactée, elle s’est montrée totalement indifférente à l’égard de Mackerel. « Ils ont dit qu’il était trop vieux, et qu’ils ne voulaient plus de lui, car ils avaient un chaton », a raconté le sauveur.

© Broken45Record / Reddit

Sous le choc d’une telle réponse, la personne a répondu qu’elle garderait le chat et qu’il serait en sécurité. Et plutôt que de la remercier, la famille a simplement répondu « et alors ? ».

« J’ai raccroché après ça. Comment les gens peuvent-ils être si cruels ? Ça me dépasse ! »

Les internautes en colère

Ce sauvetage a été partagé sur le réseau social américain Reddit. Les internautes ont été scandalisés par cette affaire. Ils sont nombreux à vouloir qu’on empêche les propriétaires d’adopter de nouveaux chats, en prévenant tous les refuges locaux de leur comportement.

Le sentiment principal est l’incompréhension. Les gens pensent que ce chat n’était pas réellement aimé, mais plutôt considéré « comme de la décoration ». De ce fait, ils sont préoccupés par l’avenir du chaton succédant à Mackerel. Est-il voué, lui aussi, à un abandon lorsqu’il sera jugé trop vieux ? Nous espérons que non, et le sauveur compte prévenir les autorités.

En tout cas, Mackerel est tombé entre de bonnes mains. « Il a choisi la bonne maison, je l'aime déjà tellement. C'est un garçon adorable », a confié son nouveau propriétaire.