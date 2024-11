Un chat roux fond de plaisir en découvrant l’amour d’une famille pour la première fois de sa vie (vidéo)

Un animal adopté dans un refuge fait souvent preuve d’une immense reconnaissance et l'amour instantané qu'il peut ressentir en arrivant dans son nouveau foyer est une expérience assez incroyable. Les nouveaux maîtres d’Avocado, un adorable chat roux, ont pu s’en rendre compte. Récemment adopté, le minou a eu la plus réconfortante des réactions en découvrant pour la première fois ce que cela faisait d’avoir un foyer chaleureux et d'être aimé pour la vie.

Le paradis

Cette adorable réaction a été capturée en vidéo par ses maîtres avant d’être partagée sur TikTok. On y voit Avocado allongé sur un tas de couvertures moelleuses, tandis que ses maîtres le gratouillent et le caressent afin de lui faire comprendre qu'il est désormais en sécurité et aimé. Le visage du minou reflète à quel point il est heureux d'être dans sa nouvelle maison. C’est bien simple, Avocado semble être au paradis !

Dans une autre vidéo où il reçoit encore de tendres caresses, ses maîtres ont précisé qu’Avocado était vraiment un bon garçon et qu’il était particulièrement affectueux et câlin malgré son passé de chat errant. Aucun doute, il est heureux et reconnaissant d’avoir enfin trouvé sa maison pour toujours.

Une vidéo émouvante

Visionnée plus de 23 000 fois sur le réseau social et relayée par PetHelpful, la vidéo immortalisant l’immense bonheur d’Avocado dans son nouveau foyer a beaucoup ému les spectateurs. Certains d’entre eux y ont trouvé un écho de leur propre expérience. « Mon chat mâle était un vagabond libre. Je l'ai capturé de manière humaine, je l'ai fait castrer et lui ai coupé les oreilles, prévoyant de le relâcher. Au moment où il s'est rétabli, il a décidé qu'il préférait de loin la vie domestique gâtée. », a notamment commenté un internaute.

A lire aussi : Un message laissé devant un supermarché demande aux passants de ne pas se laisser abuser par le jeu d’actrice d’une petite chatte qui réclame de la nourriture

@birdiethedobermutt / TikTok

En réponse, la maîtresse d’Avocado a écrit : « Il essaie toujours de "chasser" la nuit, je pense. Je me dis : "Mon pote, tu n'as plus à t'inquiéter de la nourriture !"». Avocado n’a en effet plus de soucis à se faire désormais et n’a qu’une seule obligation : profiter de la vie et de l’amour de sa famille pour toujours !