Une jeune femme annonce pouvoir renoncer à des enfants pour vivre avec son chat et provoque un débat enflammé sur les réseaux sociaux

« Apparemment, j'ai dit une chose insensée et je me fais littéralement insulter par toutes les personnes à qui je pose la question », déclare Megan Kolioupoulos, interviewée par la rédaction de People.

Tout a commencé par une simple vidéo postée sur le célèbre réseau social TikTok. Dans cette séquence, devenue virale, la jeune femme de 29 ans pose la question suivante aux internautes : « Renonceriez-vous à la possibilité d’avoir des enfants, si vos animaux de compagnie pouvaient vivre une vie saine, aussi longtemps que vous ? »

Comme l’expliquent nos confrères d’outre-Atlantique, Megan a déjà abordé le sujet avec son conjoint : « J'ai dit l'autre jour à mon mari : "Si je pouvais avoir la possibilité d'avoir mon chat vivant pour toujours avec moi – jusqu'au jour exact de ma mort, mais en restant en bonne santé... Je renoncerais à la possibilité d'avoir des enfants". »

« On peut trouver l’amour ailleurs »

À la suite de ce message, plusieurs personnes se seraient emportées. « Cela a provoqué une grosse dispute avec chaque personne à qui j’ai posé la question », indique la TikTokeuse. Nombre d’entre elles ont même été jusqu’à la traiter de « folle ».

Lorsque sa vidéo est devenue virale, la jeune femme a commencé à recevoir des myriades de notifications. Toutefois, plusieurs utilisatrices l’ont soutenue et ont partagé leur témoignage. Certaines d’entre elles lui ont expliqué ne pas vouloir d'enfant.

« En tant que femme sans enfant, on vous qualifie souvent de "personne qui déteste les enfants", souligne Megan, mais beaucoup de gens ont des raisons personnelles de ne pas en vouloir ou de ne pas pouvoir en avoir. On peut trouver l’amour ailleurs, notamment chez les animaux de compagnie. C’est juste un autre type d’amour. »

© Megan Kolioupoulos / People

La pet-parentalité

En 2023, un livre paru aux éditions Albin Michel avait ouvert des discussions profondes sur la notion de « pet-parentalité ». Dans son ouvrage Pourquoi j’ai choisi d’avoir un chien (et pas un enfant), la vétérinaire et journaliste Hélène Gateau explore ses liens d’attachement avec son Border Terrier, Colonel, et son non-désir d’enfant.

En plus d’apporter son propre témoignage, l’autrice s’appuie sur des études sociologiques et scientifiques pour mettre en lumière la place que peut prendre un animal de compagnie dans la vie d’un humain.