Une importante opération de sauvetage vient en aide à près d’une trentaine de chatons dans la maison d’un accumulateur compulsif

Des sauveteurs américains ont été confrontés à plusieurs difficultés lors d’un sauvetage. En plus d’avoir laissé ses chattes se reproduire d’année en année, un homme avait accumulé un nombre inimaginable d’objets dans sa maison, ce qui rendait l’intervention d’autant plus difficile.

À la fin du mois d’avril dernier, The Hawthorne Witches Teas, organisme de protection animale basé dans l’Oregon, aux États-Unis, s’est mobilisé pour un sauvetage d’envergure. Plusieurs bénévoles sont entrés dans la maison d’un individu en souffrance. Lequel a laissé des milliers de choses s’accumuler chez lui, mais surtout des chats.

Bien que les sauveteurs soient préparés à affronter des situations complexes, ce cas était particulièrement délicat. En posant les pieds dans le logement, ils ont immédiatement compris à quel point les choses allaient être délicates.

@the_hawthorne_witches_teas / Instagram

À la recherche des félins

Il était difficile de circuler librement dans la maison tant elle était encombrée du sol au plafond. Malgré le désordre déconcertant et la mauvaise visibilité, les sauveteurs n’ont pas perdu de vue leur objectif principal qui était de sauver les félins vivant sur place. En découvrant 6 mères chattes, ils ont supposé que de nombreux chatons étaient cachés quelque part.

Selon Cole & Marmalade, ils ont eu du mal à évaluer leur nombre, car le propriétaire de la maison n’était pas vraiment coopératif. Ils se sont donc lancés à la recherche des boules de poils et en ont trouvé ci et là. Au total, ils ont capturé plus de 26 chatons. Tous ont été extirpés de leur enfer et pris en charge par les bons Samaritains.

A lire aussi : Ce chat se déplace en faisant "le poirier" pour une raison poignante et décide de surmonter sa timidité auprès de sa mère d'accueil

Des félins en mauvais état

Il y avait de nombreux nouveau-nés dont il fallait s’occuper rapidement. Par ailleurs, la plupart des quadrupèdes secourus était en mauvaise santé et nécessitaient un traitement. Tristement, certains n’ont pas survécu face à leurs anciennes conditions de vie désastreuses.

Mais la grande majorité est désormais tirée d'affaires grâce au dévouement des bienfaiteurs. Lesquels ont reçu beaucoup de soutien de la part de leur communauté. Ils ont affirmé poursuivre leur mission de sauvetage, car d’autres chatons pourraient encore se trouver chez l’individu.