Une femme voit une chatte gratter frénétiquement un carton fermé avec du ruban adhésif et intervient en comprenant qu'elle tente de sauver des vies

On ne leur avait laissé aucune chance, mais une personne était là au bon endroit et au bon moment. Tout comme une jeune chatte errante attirée par leurs miaulements de détresse. 3 chatons enfermés dans un carton jeté aux ordures ont été découverts et sauvés in extremis.

« Leur avenir est vraiment très prometteur », dit Al Buttnor à The Dodo au sujet de 4 chats sauvés de la rue et dont 2 ont déjà trouvé des familles aimantes.

Al Buttnor est l’administrateur de l’association de protection animale Edmonton Cold Weather Animal Rescue Society. Cette dernière avait récemment été appelée en urgence par une dame au grand cœur qui venait de faire une triste découverte.

Cette habitante de la province d’Alberta, au Canada, avait entendu un bruit étrange en passant devant une benne à ordures. Elle y avait trouvé une boîte en carton entièrement scellée avec du ruban adhésif, ainsi qu’une chatte à la robe noire qui essayait de l’ouvrir.



Edmonton Cold Weather Animal Rescue Society

La personne a sorti le carton et l’a ouverte, constatant avec stupéfaction qu’elle contenait 3 minuscules chatons.



Edmonton Cold Weather Animal Rescue Society

L’équipe de l’Edmonton Cold Weather Animal Rescue Society avait rapidement réagi en prenant les félins en charge et en les confiant à une famille d’accueil. Elle a ensuite découvert que la chatte n’était pas leur mère. Agée seulement de 8 mois, elle avait été attirée par le bruit, tout comme la bonne samaritaine qui leur est venue en aide.



Edmonton Cold Weather Animal Rescue Society

« Des chatons pleins de vie »

Les chatons ont été appelés Taffy, Twizzler et Souffle. Quant à leur aînée, elle répond désormais au nom d’Eclair.

Les petits « étaient des chatons typiques, pleins de vie et de vigueur à mesure qu'ils grandissaient. Ils sont devenus très sociables et affectueux », indique Al Buttnor. Ils étaient clairement ravis de se retrouver en sécurité et de ne manquer de rien, s’adaptant rapidement à leur nouvel environnement.

A lire aussi : Atteint d’une tumeur cérébrale, ce chat survit à une opération difficile et retrouve un comportement de chaton



Edmonton Cold Weather Animal Rescue Society

Ayant atteint l’âge d’être proposés à l’adoption, 2 d’entre eux ont déjà rejoint leurs familles pour toujours. Il s’agit de Twizzler et Souffle. Le tour de Taffy et Eclair ne saurait tarder, Al Buttnor et ses collègues en sont convaincus.