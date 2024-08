Une femme remue ciel et terre pour retrouver le chat de sa mère défunte afin d’honorer ses dernières volontés

Ginge a partagé de belles années avec sa propriétaire, qui est malheureusement décédée au printemps dernier. Quelque peu bouleversé et dans l’agitation générale, le chat s’est enfui pour ne plus jamais rentrer par la suite. Mais pour la fille de sa maîtresse défunte, il était plus que nécessaire de le retrouver, car c’est ce que sa mère aurait voulu.

Ginge, un félin roux de 10 ans, profitait d’un quotidien paisible à North Allington (Royaume-Uni), aux côtés de sa maîtresse Anne Clark. Laquelle a rejoint les anges il y a environ 2 mois à l’âge de 94 ans. Elle a laissé derrière elle son chat tant aimé, qui s’est échappé de la maison le jour du décès. Une longue traque a suivi pour le retrouver.

Susan English, la fille de la défunte, avait la responsabilité de prendre soin du chat. Il s’agissait d’une volonté de sa mère qu’elle souhaitait honorer. Alors, quand Ginge a disparu et demeurait introuvable, elle a été prise de remords : « Cela me dérangeait parce qu'il était très proche de ma mère, et je savais qu'il serait en deuil, mais je me sentais responsable, car maman m'avait demandé de m'occuper de Ginge avant son décès » déclarait-elle dans un témoignage relayé par Bridport News.

© Susan English

Des recherches infructueuses

Susan a réalisé une enquête de voisinage et a placardé de nombreuses affiches avec le minois du chat. Lequel restait introuvable malgré quelques signalements ici et là. Néanmoins, au fond d’elle-même, la fille de Madame Clark savait que Ginge n’était pas loin : « C'était horrible ce qui s'est passé ce jour-là, mais j'étais convaincu qu'il reviendrait ou qu'il courrait simplement dans les parages » affirmait-elle.

Elle a gardé cette idée au fond d’elle, puis les jours ont continué à défiler. Finalement, 2 mois se sont écoulés avant qu’elle ait enfin des nouvelles du félin. Quelqu’un l’a repéré dans son jardin, puis « endormi dans un hangar ». Elle s’est rendue sur place pour en avoir le cœur net et effectivement, a reconnu la boule de poils.

Réciproquement, celle-ci semblait ne pas l’avoir oubliée : « C'était si mignon quand nous sommes arrivés là-bas car il semblait se souvenir de moi » a-t-elle témoigné. Susan était heureuse d’avoir retrouvé Ginge, mais ne pouvait malheureusement pas le garder, car elle était déjà propriétaire de 2 chats. Elle l’a donc confié à un voisin bienveillant qui prend grand soin de lui.