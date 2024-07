Une femme prouve à son chat adopté qu’il est désormais chez lui en transformant un coin de sa maison en paradis félin

Du haut de son jeune âge, Wolfie n’a quasiment jamais connu la vie de famille. Elle a passé la majeure partie de son existence dans un refuge surpeuplé. Quand elle a croisé le chemin de Charlee, son quotidien s’est transformé. La femme a souhaité lui offrir le confort et l’attention dont elle avait été privée pendant si longtemps.

Charlee, une bricoleuse et menuisière chevronnée, a mis ses compétences au service de sa boule de poils, Wolfie. Âgée de 2 ans, la féline a pu bénéficier de sa propre pièce à vivre grâce à sa maîtresse aimante. Laquelle tenait à lui montrer qu’elle comptait et qu’elle était chez elle à présent.

Avant de vivre la vie de rêve, Wolfie séjournait dans un refuge local, mentionnait Cole & Marmalade. Malgré la bienveillance de ses sauveteurs, le confort était limité, tandis que la tranquillité constituait un luxe. La pauvre y a séjourné pendant plus de 2 ans avant que son plus grand souhait s’exauce. Alicia, à la recherche d’un félin, a décidé de l’adopter.

@buildandcreatehome / Instagram

Elle n’a plus jamais manqué de rien

En l’accueillant, Charlee a souhaité lui offrir la vie qu’elle méritait depuis toujours. Elle a alors commencé à la gâter de diverses façons et l’une d’elles, en particulier, était très symbolique. Puisque Charlee a de l’or entre les doigts, elle a imaginé un espace dédié à son chat dans sa propre maison : « Je vais transformer cette zone sous les escaliers en sa propre petite chambre où elle pourra se détendre et échapper aux enfants et au chiot » déclarait-elle.

Charlee a filmé l’avancée des travaux pour partager son projet avec sa communauté. Elle a par la suite montré le résultat final qui a fait sensation sur les réseaux sociaux ! En effet, Wolfie dispose désormais d’une magnifique chambre aux teintes rosées pour se reposer.

Charlee a reçu quelques commentaires négatifs de la part d’internautes lui reprochant d’en faire trop pour sa chatte. Elle s’est alors justifiée auprès de ses détracteurs : « Pour ma défense, elle a vécu dans un refuge no-kill pendant plus de 2 ans avant que je l'adopte il y a quelques mois. Donc, je pense qu’elle mérite un peu d’attention » écrivait-elle.

Beaucoup l’ont soutenu au cours du projet et ont salué sa volonté de rendre la nouvelle vie de son chat bien meilleure que la précédente. Charlee, de son côté, est fière du résultat !

A lire aussi : Un chat se découvre une passion pour la luge et ne peut plus s'en passer (vidéo)

@buildandcreatehome / Instagram